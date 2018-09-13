La Liga bir maç için ABD’ye taşınıyor!

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Barcelona’nın Girona’yı konuk edeceği karşılaşmanın ABD’de oynanacağını açıkladı. Son günlerin tartışılan ve merak edilen konusuna açıklık getiren Tebas, müsabakanın 26 Ocak’ta Miami’de oynanacağını belirtti.

Tarithte ilk kez bir lig karşılaşması farklı bir ülkede oynanacak. İlerleyen dönemde de bir pazarlama stratejisi olarak La Liga maçlarının zaman zaman ABD’de oynanması bekleniyor. Miami şehrinin de yer aldığı ABD’nin Florida eyaleti, Hispanik nüfusun en yoğun olduğu ABD eyaletlerinin başında gelmekte. Manchester City`den 500,5 milyon sterlinlik rekor gelir Premier League şampiyonu Manchester City yıllık raporunu açıkladı. Maviler, 2017-2018 sezonunda 500.5 milyon pound gelir elde ederek kulüp rekoru kırdı. City, gelirlerde 500 milyon Pound barajını aşan 5. futbol kulübü oldu. İlgili Haberi Oku