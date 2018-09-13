Kemalettin Şentürk: ‘Comolli’nin bizi tarttığını anlayamadık’

Fenerbahçe’de scouting biriminde 4,5 yıl çalışan ve Ali Koç yönetiminin göreve gelmesiyle işine son verilen Kemalettin Şentürk, önemli açıklamalarda bulundu.

Futbol Arena’ya konuşan eski Fenerbahçeli futbolcu Şentürk, Ali Koç ve Damien Comolli ile yaptıkları görüşmenin detaylarını anlattı.

İşte Şentürk’ün açıklamaları;

“Bizimle ilgilenen, bize hem kendi imkanlarını hem de kulübün imkanlarını sonuna kadar açan bir başkanımız vardı. Aziz Yıldırım gibi bir şansımız vardı bizim. Biz de bu şansımızı özellikle ilk 2 yıl iyi kullandığımızı düşünüyorum. Dünyadaki bütün futbolcuları izleme şansı bulduk. Biz Fenerbahçeliyiz ve Fenerbahçe’de çalışsak da çalışmasak da yaptığımız çalışmaların Fenerbahçe’de kalması yönünde bir çalışma yapmıştık. O data orada duruyor. Tabi bunu yeni yönetim bilmiyor doğal olarak, belki de öğrenmişlerdir, nasıl çalıştıklarını bilemiyorum.”

“BİZİ TARTTIĞINI ANLAYAMADIK”

“Seçimden sonra sayın Ali Koç, yanılmıyorsam 3 veya 4 gün sonra Dereağzı’na geldi ki orada Comolli ile yeni anlaşılmıştı. Tesisleri Comolli ve sayın başkana gezdirdikten sonra yaklaşık 20 dakikalık bir görüşme oldu. Selahattin Baki, Comolli, ben ve Saffet hoca vardı. Sonradan Şenol Çorlu hoca da geldi o toplantıya. Biz o görüşmede Comolli’nin bizi tarttığını anlayamadık. Saf ve temiz duygularla yeni gelen misafirimize tesislerimizi tanıtmıştık. O 20 dakikada hem scouting ile alakalı ciddi bir görüşme olmadı hem de bize altyapı ile alakalı bir şey sorulmadı. Sadece Comolli’nin kendi belirlediği bir iki konu vardı onları belirtti ve gittiler. Giderken de hatta sayın Ali Koç, ‘Siz bizim eski futbolcularımızsınız, sizin sorumluluğunuz daha fazla’ gibi bir yorum da yaptı ama sonrasında yaşananlarla bu söylediği pek oturmadı diye de düşünüyorum.”

“Fenerbahçe yeni bir yapılanma süreci içerisinde. Yeni bir başkan, yeni bir yönetim ve kendi tercih ettikleri ekiplerle çalışma düşüncesinde oldukları için bizi bu oluşum içerisinde değerlendirmediler. Görünen sebep bu ama gerçek sebep olarak tabi çok daha farklı bir yorum yapılabilir.”

Damien Comolli: `Benzia`yı 16 yaşından beri takip ediyorum` Fenerbahçe'nin yeni transferleri Harun Tekin, Yassine Benzia, ve Jailson Marques Siqueira için imza töreni düzenlendi. Yeni transferler törende açıklamalarda bulunurken Sportif Direktör Damien Comolli de soruları yanıtladı. İlgili Haberi Oku

“FUTBOL OYNAMAYAN BİRİ SCOUTİNG YAPAMAZ”

“Bunun kararını verecek olan bilgidir, tecrübedir, oynamışlıktır. Scouting sadece kağıt üzerinde belirlenen kriterlerin sahada değerlendirilmesi asla olamaz. Ben bunu kabul etmiyorum. %100 bir eski futbolcu olması gerekir. Ben bir eski futbolcu olarak onlar kadar bilgisayar kullanamam, bu işin ehli onlardır ama bir oyuncunun sahada topu nasıl kontrol ettiğini ben bilirim, o bilmez. Mutlaka futbol oynamış olması gerekiyor bu işi profesyonel ve bilgili yapabilmesi için.”