Juventus’un yıldızı Paulo Dybala için İspanya iddiası

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie B takımlarından Palermo’nun sahibi Maurizio Zamparini, Paulo Dybala’nın Juventus’tan ayrılacağını iddia etti.

2015 yazında Palermo’dan ayrılarak Juventus’a giden Arjantinli futbolcu, son iki lig maçında yedek kulübesinde kalınca ayrılık dedikoduları da beraberinde geldi.

RMC Sport’a konuşan ve Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri’yi hedef alan Zamparini, “Kadroda olmadığı zamanlarda ağlamak istiyorum. Yedek kalmasının sebebi Allegri. Bence Allegri Palermo’ya gelmeli ve şampiyon olmalı. Çünkü Juventus’ta fenomen olmak çok kolay” ifadelerini kullandı.

Dybala’nın Juventus’tan ayrılacağını söyleyen Zamparini, “İki yıl önce Dybala’ya bir mesaj attım ve futbol oynamak için İspanya’ya gitmesi gerektiğini söyledim. Juventus 120 milyon Euro kazanmak için onu satmak istiyor ve bence Ocak’ta İspanya’ya gidecek. İngiltere’den de teklifler alıyor” dedi.

24 yaşındaki futbolcu 2015 yılında 40 milyon Euro bedelle Juventus’a transfer olmuştu. Geçen sezon Serie A’da 33 maça çıkan Dybala 22 gol atıp 5 asist yaptı.

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