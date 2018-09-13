Jose Mourinho Varane için kesenin ağzını açtı!

Manchester United’ın Portekizli menajeri Jose Mourinho yaz transfer döneminde takımına istediği takviyeleri yapamamıştı.

Ancak Portekizli teknik adam devre arasında bu durumu bir daha yaşamamak istiyor. Özellikle savunma bölgesine transfer isteyen Mourinho için United yönetimi Harry Maguire, Boateng ve Toby Alderwireld transferleri için yaz döneminde yoğun mesai harcamıştı.

Ancak bu 3 isimlede anlaşma sağlanamamıştı. United yönetimi hem Mourinho’yu hem de taraftarlarını memnun etmek için kesenin ağzını açtı.

Hedefteki isim ise Real Madrid’in Fransız savunmacısı Raphael Varane var. Bu isim için United yönetimi 100 milyon poundu (830 milyon TL) gözden çıkardı.

Eğer bu transfer bu rakama gerçekleşirse Varane dünyanın en pahalı savunma oyuncusu rekorunu Liverpoolu van Dijk’ten almış olacak. Liverpool virgil van Dijk’i 85 milyon pounda transfer etmişti.

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