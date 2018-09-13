Hadi ipucu sorusu: Tiger Woods hangi spor dalıyla uğraşır? Tiger Woods kimdir?

Hadi, son zamanların en sıkı takip edilen bilgi yarışmalarından biri… Yarışma başlamadan takipçilerine çeşitli sorular yönelten Hadi bu akşam spor gecesi yapacak. Türkiye’de pek bilinmese de dünyanın en ünlü sporcularından biri bu akşamın sorusu….Tiger Woods kimdir? Tiger Woods (d. 30 Aralık 1975) tüm zamanların en başarılı golfçüsüdür. Dünya birincisi olarak, 2008’de 110 milyon dolar almıştır ve saniyede 148 dolar kazanmaktadır. 1997 Masters Turnuvası’nı 12 vuruş farkla kazanarak rekor kırmıştır. Woods bu büyük turnuvayı kazanan ilk siyahi golfçüdür.

Dünyanın en çok kazanan sporcusu ünvanını elinde bulunduran Tiger Woods, hiçbir çaylağın tarihte yapamadığını yaparak PGA turnuvasının 15 ayağından dördünü birinci bitirmiştir. O tarihte bütün dikkatleri üzerine çeken Woods turnuva ödülü olan 1.8 milyon doların dışında 60 milyon dolarlık reklam ve sponsorluk gelirini de elde etmiştir.

2 yaşında babası ile katıldığı TV şovunda Bob Hope”u yendi

3 yaşında California”da babasının gittiği denizciler klubünde 9 deliğe 48 atışta ulaştı

8 yaşında Uluslararası Optimisit Dünya şampiyonasını kazandı. 16 yaşına kadar 5 kez daha şampiyon oldu.

14 yaşında PGA Ulusal Gençler Turnuvasını ikinci olarak bitirdi.

15 yaşında en genç Amerika Genç Amatörler şampiyonu oldu. Ve üç yıl üstüste şampiyon olarak bu konuda bir ilki gerçekleştirdi.

16 yaşında ilk PGA turnuvasını oynadı

17 yaşında Şu andaki koçu Butch Harmon ile çalışmaya başladı ve Standford Üniversitesinden burs kazandı.

18 yaşında Amerikanın en genç Ametör şampiyonu oldu

19 yaşında İlk büyük turnuvası olan Msaters”a katıldı. Tek amatör katılımcı olan Tiger 41.inci oldu.

20 yaşında Tiger Woods vakfını kurdu. Profesyonel oldu. 790,594 dolar kazandı.

21 yaşında Masters”ı 12 atış ile kazandı. We seriyi en genç kazanan kişi oldu.

22 yaşında 13”ten iyi bitiriş yaptı, 20 turnuvaya katıldı, en iyi giyinen sporcu seçildi.

23 yaşında 11 turnuvada şampiyon oldu. 1953”ten bu yana ilk kez dört kez ardarda turnuva kazanan sporcu oldu.

24 yaşında Grand Slam”de beşinci kez ve en genç kariyer sahibi oluşunu kutladı. Bunu İngiltere ve Amerika açık serilerini kazanarak taçlandırdı. Dünya genelinde 1. sırada gösterilirken şu ana kadar sadece katıldığı turnuvalardan kazandığı paranın 17 Milyon dolar olduğu açıklanmıştır.