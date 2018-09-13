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Gençler Avrupa Judo Şampiyonası’nda 4 madalya
Diğer Sporlar

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası’nda 4 madalya

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye ilk günü dört madalya ile kapattı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen müsabakada sporcularımız bir gümüş üç de bronz madalya elde etti.

13 Eylül 2018 20:32

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da başlayan Gençler Avrupa Judo Şampiyonası’nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judokalardan Tuğçe Beder gümüş, Gamze Sayma, Oğuzhan Özışık ve Mihraç Akkuş ise bronz madalya kazandı.

Sofya’da bulunan Asics Arena Spor Salonu’nda yapılan müsabakaların ilk gününde mücadele eden milli sporculardan kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder gümüş, 44 kiloda Gamze Sayma ile erkeklerde 55 kiloda Oğuzhan Özışık ve 60 kiloda Mihraç Akkuş ise bronz madalyaya uzandı.

Şampiyonada yarın kadınlarda Buket Mercan (57) ve Semanur Erdoğan (70) ile erkeklerde Halil Çimen (73) ve Mustafa Koç (81) madalya için tatamiye çıkacak. 12 Eylül 2018 Judoda taciz skandalı! WhatsApp konuşmaları gerçeği ortaya çıkardı Ordu'da Judo Federasyonu antrenörünün değişik yıllarda 9 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. İfadelere yansıyan ilk taciz olayının 1993 yılında, son olayın ise 2017 yılında yaşandığı ortaya çıktı. Savcılığın tutuklanma talebi, atılı suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüpheye varılamadığı kanaatine varılarak mahkemece reddedilen antrenörle ilgili yargı süreci devam ediyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:32 | 13 Eylül 2018
Gençler Avrupa Judo Şampiyonası judo
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