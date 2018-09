FIFA 19 için 3 yeni mod!

FIFA 19, yayımından sadece bir ay uzakta ve EA, oyunun yeni özelliklerinin tanıtımını, hiç görülmemiş üç oyun moduyla tamamlıyor.

Modlar yenilenmiş Kick Off menüsünün altında yer alacak ve Eleme, Kuralsız ve …’a İlk Ulaşan eşleme ayarlarını içerecek. Bu modlar oyunun kurallarına farklılıklar katacaklar. Tabi ki Kuralsız modu adından da anlaşılabileceği gibi tüm kuralları ortadan kaldırıyor.

Chip’te yer alan habere göre; yeni modlara ek olarak, FIFA 19, birden fazla oyunda skorları takip edebilecek, arkadaşlarınız arasında kimin en iyi olduğunu belirleyebilmenize olanak tanıyan, birden fazla karşılaşmanın sonucunu takip edecek olan Best Of ve Home vs Away özelliklerini sunacak.

Üçüncüsü en ilginç olanı, kesinlikle gol attığınız her seferde bir oyuncuyu takımınızdan uzaklaştıran Eleme Modu. Bu, bütün sahayı koşmanız gereken 1’e 1’lik bir maça dönüşebiliyor gibi görünse de oyun, bir takımda yedi kişi kaldıktan sonra oyuncuları kaldırmayı durduruyor.

Belki de kendini en iyi açıklayan mod olan Kuralsız, istediğiniz gibi çelme atabildiğiniz, top çalabildiğiniz ve koşabildiğiniz bir mod sunarken, …’a İlk Ulaşan eşleşmesinde bir gol sınırı belirlenirken baskı eklemek için oynanabilir süre kısıtlanıyor.

Best Of, …’a İlk Ulaşan modunun fikrini alıyor, ancak kavramı maçlara uyguluyor. Oyuncular ya üçün en iyisi ya da beşin en iyisi serilerini oynuyorlar; Home vs Away ise iki maçtan sonra atılan toplam gol sayısına göre kazananı belirliyor.

FIFA 19, 28 Eylül’de PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC’de piyasaya sürülecek, bu modların tümü ilk günden itibaren oynanabilir olacak…