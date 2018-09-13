Fenerbahçe’den taraftarlarına özel hizmet!

Fenerbahçe, taraftarları için yeni bir hizmeti uygulamaya soktu. Taraftarlar ‘ağırlama paketleri’ni satın alıp maçları özel bir şekilde izleyebilecek.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden duyurduğu uygulamanın detayları:

“Kulübümüz, #Yeniden Fenerbahçe mottosu ile merhaba dediğimiz bu sezonda taraftarlarımıza Fenerbahçe çatısı altında yepyeni bir maç deneyimi yaşama fırsatı sunuyor.

Fenerbahçemizin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin muhteşem atmosferinde oynayacağı maçları, özel konsept ve sunumlar eşliğinde izlemek için hazırlanan Fenerbahçe Futbol Ağırlama Paketleri, Fenerbahçe maç günlerini ‘özel bir gün’ olarak ele alıp maç günü heyecanına farklı bir yorum getirecek.

Executive Box, Premium, Platin ve Gold seçenekleri ile sunulan paketler, özel şoförlü transfer hizmeti, karşılama kokteyli, stadyum restoranda lezzetli menüler, hediye maç topu, skorboard’da karşılaşacağınız sürprizler ve birbirinden özel hediyelere kadar birçok farklı deneyimi içeriyor.

Futbol Ağırlama Paketleri ilk kez Spor Toto Süper Ligin 6. haftasında, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında satışa sunulacak.”

İŞTE FENERBAHÇE’NİN AÇIKLADIĞI PAKETLERİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATLARI:

GOLD PAKET – BEŞİKTAŞ MAÇI: 2.500 TL + KDV – BAŞAKŞEHİR MAÇI: 2.500 TL + KDV – ANKARAGÜCÜ MAÇI: 1.900 TL + KDV

“Karşılama kokteyli & Sıcak içecekler

3 course açık büfe

Maç sırasında fotoğraflarınızın çekilmesi (Başkan imzalı)

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri ziyareti (Teknik Kadronun onayı ile)

Özel Hostes

2 Yönetim Kurulu Üyesi ile maç günü Lounge'da yemek

Passolig işlemleri”

PLATİN PAKET – BEŞİKTAŞ MAÇI: 4.000 TL + KDV – BAŞAKŞEHİR MAÇI: 4.000 TL + KDV – ANKARAGÜCÜ MAÇI: 2.500 TL + KDV

“Özel hostes

1 araçlık otopark (Minimum 4 kişilik alımda geçerlidir)

Karşılama kokteyli & Sıcak içecekler

3 course açık büfe

Fenerbahçe Dergisi

İmzalı forma

Teknik direktörümüzden şahsa özel e-posta

Scoreboard'da 10 saniyelik görsel yayınlanması

2 Yönetim Kurulu Üyesi ile maç günü Lounge'da yemek

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri ziyareti (Teknik Kadronun onayı ile)

Passolig işlemleri”

PREMIUM PAKET (2 KİŞİLİK) – BEŞİKTAŞ MAÇI: 10.000 TL + KDV – BAŞAKŞEHİR MAÇI: 10.000 TL + KDV – ANKARAGÜCÜ MAÇI: 8.000 TL + KDV

“İstanbul içi şoförlü özel araç ile transfer

Özel hostes

Karşılama kokteyli & Sıcak içecekler

3 course açık büfe

Fenerbahçe Dergisi

İmzalı forma

Maç topu

Teknik direktörümüzden şahsa özel e-posta

Passolig işlemleri

Scoreboard'da 10 saniyelik görsel yayınlanması

Futbolcularımız ile stada gelişlerinde fotoğraf çekme imkanı (2 futbolcu ile)

2 Yönetim Kurulu Üyesi ile maç günü Lounge'da yemek

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri ziyareti (Teknik Kadronun onayı ile)”

EXECUTIVE BOX – BEŞİKTAŞ MAÇI: 8.000 + KDV

“Locada maç izleme

Özel hostes

Size özel yemek menüsü

Fenerbahçe Dergisi

İmzalı forma

Teknik direktörümüzden şahsa özel e-posta

Passolig işlemleri”