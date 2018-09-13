Fatih Terim’den duygusal Metin Oktay paylaşımı

Fatih Terim “Taçsız Kral” Metin Oktay’ı unutmadı. Bugün Türk futbolunun ve Galatasaray’ın efsane ismi Metin Oktay’ın hayatını kaybedişinin 27. yıl dönümü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu önemli günü unutmadı ve sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Fatih Terim Instagram hesabından kendisi ve Metin Oktay’ın fotoğraflarını paylaştı. Terim fotoğrafın altına ise “Babam 44 yıl evvel beni sana sen olduğun için emanet etti. Ben ise senin emanetinin onurunu ve gururunu geleceğe taşımaya çalışıyorum. Nur içinde yat Metin abi!” ifadelerini kullandı.

Terim’in yaptığı Metin Oktay paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.