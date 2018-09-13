Everton efsanesinden Cenk Tosun’a övgü dolu sözler

Futbolculuk döneminde Premier League ekiplerinden Everton’da ve bir dönem de Trabzonspor’da forma giyen golcü oyuncu Kevin Campbell, milli golcümüz Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu. Cenk’ten övgüyle bahseden Campbell, yıldız ismin gollerini sıralamaya başlayacağından emin olduğunu ifade etti.

Campbell, “Cenk Tosun’un ellerini ovuşturduğuna eminim. Çünkü orta sahada ve kanatlarda onu besleyecek çok oyuncu var. Önümüzdeki günlerde bu futbolcular ile daha çok şans bulacağını o da iyi biliyor. Cenk çok iyi bir bitirici. Sezonu çift haneli gol sayısı ile bitirecektir. Eğer 15-20 tane gol atarsa harika olur” diye konuştu.

Sam Allardyce’ın yerine göreve gelen menajer Marco Silva’nın çok iyi transferler yaptığının da altını çizen Campbell, “Silva, fantastik oyuncular transfer etti. Richarlison ve Bernard geldi. Orta sahada Andre Gomes var. Bernard, Gylfi, Cenk Tosun, Richarlison… Her maçta gol atabilecek isimler” dedi. Manchester City`den 500,5 milyon sterlinlik rekor gelir Premier League şampiyonu Manchester City yıllık raporunu açıkladı. Maviler, 2017-2018 sezonunda 500.5 milyon pound gelir elde ederek kulüp rekoru kırdı. City, gelirlerde 500 milyon Pound barajını aşan 5. futbol kulübü oldu. İlgili Haberi Oku