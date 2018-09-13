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Chievo’ya 3 puan silme cezası!
İtalya Serie A

Chievo’ya 3 puan silme cezası!

İtalya Serie A kulübü Chievo transferden gerçek değerin üzerinde gelir elde ettiği gerekçesiyle 3 puan silme cezası aldı.

13 Eylül 2018 19:15

İtalya Serie A kulüplerinden Chievo’ya 3 puan silme cezası verildi. İtalya Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, davaya bakan federal mahkemenin Cesena ile aralarında gerçekleştirilen transferlerde gerçek değerin üzerinde gelir elde ettiği gerekçesiyle Chievo Kulübüne 3 puan silme ve 200 bin Euro para cezası verdiği bildirildi. Açıklamada, Chievo Kulübü Başkanı Luca Campedelli’nin 3 ay men cezası aldığı da ifade edildi.

Chievo’nun Cesena ile yapılan söz konusu transfer anlaşmalarından yaklaşık 25 milyon avro haksız kazanç elde ettiğinin belirtildiği açıklamada, kulübün bu gelir sayesinde 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Serie A lisansı aldığının tespit edildiği aktarıldı. Savcılık, daha önce Chievo Kulübü için -15 puan silme cezası talep etmişti. Serie A’da bir puanla son sırada bulunan Chievo, aldığı cezanın ardından -2 puana geriledi. 13 Eylül 2018 Cengiz Ünder Roma`yı yaktı! Milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma'nın yeni formasının satış etkinliğinde taraftarlarla buluştu İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:15 | 13 Eylül 2018
chievo İtalya Serie A
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