Cenk Tosun için çanlar çalıyor! Everton taraftarı isyanın eşiğinde…

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun’un performansı Ada’da tartışma konusu oldu.

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde İngiliz ekibine transfer olan golcü oyuncu, oynadığı 19 maçta 5 gol atıp 2 asist yapma başarısı göstermişti.

Ligin ikinci yarısında takıma katılmasına rağmen çabuk uyum sağlayan görüntüsü ile alkış toplayan 27 yaşındaki futbolcu bu sezona iyi bir başlangıç yapamadı.

Yeni sezonda geride kalan 5 maçta sadece 2 asist yapan Tosun, rakip kaleye ise toplamda 8 şut çekebildi ve bunlardan sadece 3 tanesi hedefi buldu.

Everton taraftarları Cenk Tosun’un bu performansını sosyal medyada tartışma konusu yaparken bazı taraftarların “Yeterli değil”, “Korkarım forvete ihtiyacımız var”, “Abartılıyor” yorumlarını yaptı.

Beşiktaş’ta oynadığı 142 maçta 64 gol atarak etkileyici bir grafik yakalayan Tosun için Everton 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Öte yandan yıldız futbolcu için Çin takımlarından Guangzhou Evergrande’nin transfer girişiminde bulunmak için nabız yokladığı iddia edildi. Guangzhou Evergrande’de Cenk Tosun’un eski takım arkadaşı Anderson Talisca da forma giyiyor.

Cenk Tosun has had 8 shots on goal so far in the league this season. Only 3 of those were on target. In his 18 league games for #efc he's managed 11 shots on target to go with his 5 goals and 2 assists. Still down to a lack of service, or a sign of a bigger problem?

— Paul Brown (@pbsportswriter) 10 Eylül 2018