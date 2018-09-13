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Cengiz Ünder, Roma taraftarlarıyla bir araya geldi
İtalya Serie A

Cengiz Ünder, Roma taraftarlarıyla bir araya geldi

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma'nın yeni formasının satış etkinliğinde taraftarlarla buluştu.

13 Eylül 2018 00:25

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder, takımın taraftarlarıyla bir araya geldi. Cengiz Ünder, takımının yeni formasının satış etkinliğinin özel konuğu olarak taraftarlarla Via del Corso’da bulunan Roma mağazasında buluştu. Etkinliğe kadın, erkek ve her yaştan Roma taraftarları katıldı.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren yüzlerce Roma taraftarı, Cengiz Ünder ile fotoğraf çektirdi ve milli futbolcudan imza aldı. Roma, yeni formasının tanıtım videosunda da Cengiz Ünder’e yer vermişti.

Son güncelleme 08:01 | 13 Eylül 2018
as roma cengiz ünder İtalya Serie A
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