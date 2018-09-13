Cengiz Ünder, Roma taraftarlarıyla bir araya geldi

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder, takımın taraftarlarıyla bir araya geldi. Cengiz Ünder, takımının yeni formasının satış etkinliğinin özel konuğu olarak taraftarlarla Via del Corso’da bulunan Roma mağazasında buluştu. Etkinliğe kadın, erkek ve her yaştan Roma taraftarları katıldı.

La gallery di Cengiz con i tifosi all’#ASRoma Store di via del Corso https://t.co/5AnhlN6OQa pic.twitter.com/fvmUuAnB7x — AS Roma (@OfficialASRoma) 12 Eylül 2018

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren yüzlerce Roma taraftarı, Cengiz Ünder ile fotoğraf çektirdi ve milli futbolcudan imza aldı. Roma, yeni formasının tanıtım videosunda da Cengiz Ünder’e yer vermişti.