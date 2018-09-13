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Burak Yılmaz özür diledi
Trabzonspor

Burak Yılmaz özür diledi

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamalar üzerine kişisel Twitter hesabından bir metin paylaştı ve Trabzonspor taraftarlarından özür diledi.

13 Eylül 2018 18:02

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun bugün İstanbul’da gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından Burak Yılmaz da kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla özür diledi.

Burak Yılmaz, kendisine ait Twitter hesabından, “Bu kadar üzücü olaylardan sonra sayın başkanımız Ahmet Ağaoğlu’nun bu kadar güzel ve ılımlı yaklaşmasından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Yaşanan olaylardan ve gündemi bu kadar meşgul etmekten dolayı çok üzgünüm.

Benim için bütün konular geride kalıp kapanmış ve asla açılmayacaktır. Böyle üzücü olaylarla karşınıza çıkıp üzdüğüm, kırdığım büyük Trabzonspor taraftarlarımızdan özür diler, sevgi ve sabrınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

13 Eylül 2018 Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş`ın Burak Yılmaz için yaptığı teklifi açıkladı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulüpte yaşanan Burak Yılmaz kriziyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Ağaoğlu, transferin kapanmasına 48 saat kala, 28 Ağustos'ta Beşiktaş'tan Burak'la alakalı bir teklifin geldiğini açıkladı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:03 | 13 Eylül 2018
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