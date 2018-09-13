Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş’ın Burak Yılmaz için yaptığı teklifi açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, alacakları nedeniyle TFF’ye başvuruda bulunan ve daha karşılıklı açıklamalarla gerginlik yaşanan Burak Yılmaz hakkında basın toplantısı düzenledi.

Ahmet Ağaoğlu, “Fikret Orman 24 Ağustos’ta beni telefonla aradı. Başkan dedi Burak’ın ismi kamuoyuyla sıkça anılmaya başlandı. Bu durum hepimize zarar vermeye başladı. Burak konusundaki düşünceniz ne? Kendisine Burak Yılmaz’ı satmak istemiyoruz dedim ve o konu orada kapandı. Bizim Ankaragücü maçından önce Burak Yılmaz’la görüşme gerçekleştirdik. Burak’a kendisine satmak istemediğimizi ve hiçbir yere gitmesini istemediğimizi ifade ettik.” dedi.

“Bu görüşmeden sonra da bu konu bizim için tamamen kapandı.” diyen başkan Ağaoğlu, “Transferin kapanmasına 48 saat kala. 28 Ağustos’ta Beşiktaş’tan Burak’la alakalı bir teklifin geldiği iletildi. Bu teklif kulüpten değil, menajerler aracılığıyla geldi. Kulüpten gelmeyen teklifler benim için yok hükmündedir.” ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi:

“Burak Yılmaz market değeri yüksek bir oyuncu. 4.5, 5 milyon Euro’luk bir teklifte menajerin komisyonunun ne kadar yüksek olduğunu siz de biliyorsunuz. 31 Ağustos akşamı 20:30 civarında başkan yardımcı Mehmet Yiğitalp beni aradı ve konunun kapandığını söyledi. Bu görüşmelerden Burak Yılmaz’ın haberi yoktu. Ben görüşmeyi ciddiye almadığım için Burak Yılmaz’a bilgi verme ihtiyacı hissetmedim. Bu teklif Trabzonspor’dan gitmedi, Trabzonspor’a geldi. Bu konuyu Trabzonspor’un Burak Yılmaz’ı satma girişimi olarak nitelendirilemez. Burak’ı satmayacağımı defalarca ifade ettim.”

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“Son iki gün içerisinde olan görüşmelerin Burak Yılmaz’da bir hayal kırıklığı olarak yansıdığı görülüyor. Ameliyattan çıktığında da onu ziyaret ettim. Oradaki serzenişi Berlin’de geçirdiği ameliyat esnasında orada olmayışımız ve telefonla aramayışımız. Orada da haksız sayılmaz. Kulübümüzün sağlık ekibinden bir kişi yanında olsa da ameliyat öncesi ve sonrasında benim bir telefon etmem gerekirdi. Bu konuda da haksız olduğunu söylemeyeceğim. Yapı olarak baktığımız zaman heybetli görünüşüne bakmayın, duygusal olan 3-5 futbolcudan birisi.”

BURAK YILMAZ KADRO DIŞI KALACAK MI?

“Burak Yılmaz’ı kadroda tutmak için çok çabaladık. Kadro dışı olması mümkün değil. Burak Yılmaz’ın konuşmasında Trabzonspor’a bir söylemi yok. 35 yıllık spor yöneticisiyim. Ben insanı kazanmaktan yanayım. Benim yokluğum onun performansını artıracaksa ben kendimden fedakarlık yaparım. Bizler, genel kurulun bize verdiği yönetme yetkisini kullanıyoruz. Kadro dışı bir disiplin suçudur. Burada yanlış anlaşılmadan kaynaklı bana yönelik bir eleştiri var.”

“BURAK’IN NET KAZANÇI 4.5 MİLYON EURO”

“Ben Burak Yılmaz’ın bizden aldığı net kazanç 4.5 milyon Euro. Bütün transferlerimizdeki detayları KAP’a bildiriyoruz. Anthony Nwakaeme ile yapılan görüşmelerde 19 gol ve asist yaparsam 100 bin Euro alabilir miyim, dedi. Olabilir, dedim kontrata yazdık.”