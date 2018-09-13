A Milli Basketbol takımı galibiyetle başlamak istiyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu’ndaki ilk maçında yarın Karadağ’ı ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşma NTV’den naklen yayımlanacak.

Milliler, elemelerin ilk turunda yer aldığı B Grubu’nda oynadığı 6 maçın 4’ünü kazanarak 10 puan ve averajla ikinci tura yükselmişti.

Ay-yıldızlı ekip, ikinci turda İspanya, Letonya, Karadağ, Ukrayna ve Slovenya ile I Grubu’nda yer alıyor.

Milli basketbolcular, grupta Karadağ’ın ardından 17 Eylül’de deplasmanda Slovenya, 29 Kasım’da sahasında İspanya, 2 Aralık’ta deplasmanda Karadağ, 22 Şubat’ta sahasında Slovenya ve 25 Şubat’ta deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.

İLK ÜÇE GİRERSEK…

Türkiye, grubunda ilk üçe girmesi halinde Çin’de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda yarın Karadağ’ı konuk edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 973. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, 81 yıllık tarihinde yaptığı 972 maçın 497’sini kazandı, 474 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

A Milli Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936’da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu’nda oynanan özel maçı Türkiye, 49-12 kazandı.

İLK RESMİ MAÇ

A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı.

Berlin’de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936’da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.

RESMİ MAÇLARDAKİ İLK GALİBİYET

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda aldı.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa’ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye’yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.

EN FARKLI SKORLAR

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir’de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları’nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya’yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya’da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası’nda, 24 Haziran 1993’te Hırvatistan’a 113-63’lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.