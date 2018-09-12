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Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun en iyileri ödüllerine kavuştu!
Futbol

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun en iyileri ödüllerine kavuştu!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonun en iyileri yayıncı kuruluş Bein Sports'un düzenlediği ödül töreniyle sahiplerini buldu.

12 Eylül 2018 22:13

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 2017-2018 sezonunun en iyileri, yayıncı kuruluş Bein Sports’un düzenlediği ödül töreninde sahiplerine kavuştu. Futbol ailesini bir araya getiren törende konuşmaların ardından ödüller dağıtılırken konuşma yapan ve organizasyon öncesinde demeç veren isimler fair-play mesajları verdi.

Törende Yılın Süper Kalecisi ödülü Galatasaray’dan Fernando Muslera’nın, Yılın Süper Defansı ödülü Beşiktaş’tan Pepe’nin, Yılın Süper Orta Saha Oyuncusu Medipol Başakşehir’den Emre Belözoğlu’nun ve Yılın Süper Forveti ödülü geçen sezon Galatasaray’da 29 golle rekor kırarak gol krallığı yaşayan Bafetimbi Gomis’in oldu.

Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen genç yıldız Cengiz Ünder de Yılın Süper Türk Temsilcisi ödülünü elde etti. Demir Grup Sivasspor’da forma giyen Muhammet Demir ise topa elle müdahale ettiğini işaret etmesiyle Yılın Süper Fair Play’i ödülünü kazandı. Yılın Süper Futbolcusu ödülü ise yine Bafetimbi Gomis’e gitti.

Yılın Süper Teknik Direktörü ödülünü Fatih Terim kazanırken, Beşiktaş – Fenerbahçe maçında attığı muhteşem trivela golüyle Ricardo Quaresma, Yılın Süper Golü ödülünü kazandı. Yılın Süper 11’i ise şöyle: Fernando Muslera, Mariano, Pepe, Martin Skrtel, Adriano, Edin Visca, Anderson Talisca, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Burak Yılmaz. 12 Eylül 2018 Burak Yılmaz: `Transfer konuları kapandı, gitti` İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme 23:03 | 12 Eylül 2018
Bafetimbi Gomis emre belözoğlu fernando muslera Pepe spor toto süper lig
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