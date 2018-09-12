Son Heung-Min’in Diego Valdes’ten intikamı!

SKOR DIŞ HABERLER / Şili Milli Takımı ile Güney Kore Milli Takımı arasında oynanan maça Şili orta sahası Diego Valdes ve Güney Kore’nin kaptanı Son Heung-Min arasında yaşananlar damga vurdu.

Maçtan önce Şili’nin yıldızı Valdes’in, kendisinin ve Beşiktaşlı Gary Medel’in fotoğrafını çeken bir taraftara gözlerini çekik yaparak poz vermesi ırkçılık olarak yorumlanmış ve tepkilere yol açmıştı.

Ancak Diego Valdes’e yanıtı Güney Kore’nin kaptanı Son Heung-Min sahada verdi. 26 yaşındaki futbolcu maçın hemen başında yaşanan bir pozisyon sırasında şık bir çalımla Valdes’i ekarte etmeyi başardı.

Son Heung-Min’in bu çalımı sosyal medyada binlerce paylaşım alırken Valdes’in maçtan önce yaptığı harekete en güzel yanıtın bu olduğu yorumları yapıldı.

Diego Valdes ise maçtan sonra yaptığı hareket nedeniyle özür dilerken Şili Teknik Direktörü Reinaldo Dueda ise basın toplantısında “Bu basın toplantısı futbol hakkında. Buraya futbol dışında şeyleri konuşmak gelmedim” ifadelerini kullandı.

Bu hareket futbolu bıraktırır… pic.twitter.com/yUCb5aHBNd — SKOR (@SozcuSkor) 12 Eylül 2018

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