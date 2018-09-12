Olay harekete tepki yağıyor! Böyle dalga geçti…

SKOR DIŞ HABERLER / Amerika Birleşik Devletleri’nin Meksika’yı 1-0 mağlup ettiği hazırlık maçında çok ilginç bir olay yaşandı…

Karşılaşmanın 65’inci dakikasında skor 0-0 iken Amerikalı savunmacı Miazga ve Meksikalı Diego Lainez bir ikili mücadele sonrası gerilerek tartışmaya başladı. 1.93 boyundaki Matt Miazga 1.67’lik Diego Lainez’i tartışma sırasında yaptığı el hareketiyle aşağıladı.

Rakibinin kısa boylu olması nedeniyle onu göremediğini ima eden bir hareket yapan Miazga’ya diğer oyuncular da tepki gösterdi. Sosyal medyada da çok konuşulan bu hareket sonrası Miazga’ya 18 yaşındaki rakibini boyu nedeniyle aşağıladığı için tepki yağdı. Geceye damga vuran o anlardan sonra ABD karşılaşmayı Tyler Adams’ın attığı golle 1-0 kazandı.

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