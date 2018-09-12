MKE Ankaragücü – Akhisarspor maçı Afyon’a alındı!

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında 15 Eylül Cumartesi günü yapılacak MKE Ankaragücü-Akhisarspor maçı Afyonkarahisar’a alındı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Osmanlı Stadı’nın zemininde gerçekleştirilen bakım çalışması nedeniyle Akhisarspor maçının Afyonkarahisar’da oynanacağı bildirildi.

Zafer Stadı’nda 15 Eylül’de saat 17.00’de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 16.00’dan itibaren 20 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi. Kombinelerin bu maçta da geçeli olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca yönetim kurulu ve teknik heyetin görüşleri doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nın gündeme geldiği ancak söz konusu stadın da bakıma alınmasından dolayı burada oynamanın mümkün olmadığı ifade edildi. Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçının hasılatı otizmli çocuklara bağışlanacak Konyaspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile yapılacak maçın hasılatını, otizmli çocuklara bağışlama kararı aldı. İlgili Haberi Oku