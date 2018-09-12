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İspanya’dan Hırvatistan’a gol yağmuru!
Dünyadan Futbol

İspanya’dan Hırvatistan’a gol yağmuru!

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci maç haftası tamamlandı. UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun ikinci maç haftası, 7 karşılaşmayla sona erdi.

12 Eylül 2018 00:03

Öne çıkan A Ligi 4. Grup karşılaşmasında İspanya, son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan’ı etkili futbol ortaya koyduğu mücadelede farklı bir skorla geçti. Ev sahibi İspanya, 24. dakikada Saul Niguez, 33. dakikada Marco Asensio, 35. dakikada Lovre Kalinic (kendi kalesine), 49. dakikada Rodrigo, 57. dakikada Sergio Ramos ve 70. dakikada Isco’nun attığı gollerle mücadeleyi 6-0 kazandı. Grupta 2’de 2 yapan İspanya, puanını 6’ya çıkardı. Hırvatistan ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

A Ligi 2. Grup mücadelesinde ise Belçika, İzlanda deplasmanından 29. dakikada Eden Hazard (penaltıdan), 31 ve 81. dakikalarda Romelu Lukaku’nun kaydettiği gollerle 3-0’lık galibiyetle döndü. Belçika’nın ilk maçından galip ayrıldığı grupta, İzlanda ise ikinci karşılaşmasından da puan çıkaramadı. Üçüncü maç haftasının 11 Ekim’de başlayacağı UEFA Uluslar Ligi’nde günün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup: İzlanda-Belçika: 0-3

4. Grup: İspanya-Hırvatistan: 6-0

B Ligi

3. Grup: Bosna Hersek-Avusturya: 1-0

C Ligi

2. Grup: Finlandiya-Estonya: 1-0

Macaristan-Yunanistan: 2-1

D Ligi

2. Grup: Moldova-Belarus: 0-0

San Marino-Lüksemburg: 0-3

Son güncelleme 09:57 | 12 Eylül 2018
hırvatistan ispanya Uluslar Ligi
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