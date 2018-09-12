SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ünlü profesör Ömer Bender'in çalınan otomobili ve tıbbi cihazı bulundu
Galatasaray’da Yuto Nagatomo’ya yumurtalı kutlama
Galatasaray

Galatasaray’da Yuto Nagatomo’ya yumurtalı kutlama

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarına devam ederken Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun doğum günü kutlandı

12 Eylül 2018 14:51

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ritim, koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladığı kaydedildi.

İdmanda, beşe iki dar alan oyunlarının ardından orta, şut ve sonuçlandırma çalışmalarının yapıldığı ifade edildi. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

A Milli Futbol Takımı’nın İsveç ile oynadığı maçta görev yapan Ömer Bayram’ın günü yenilenme koşusuyla geçirdiği, Maicon Roque’nin ise salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın sonunda Japon savunma oyuncusu Yuto Nagatomo’nun doğum gününün kutlandığı belirtildi.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

Son güncelleme 14:51 | 12 Eylül 2018
galatasaray Yuto Nagatomo
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor