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Futbolun Süperleri ödül töreninde kapanış mesajı: Ali Koç
Futbol

Futbolun Süperleri ödül töreninde kapanış mesajı: Ali Koç

Bein Sports spikeri ve spor yorumcusu Güntekin Onay, Futbolun Süperleri ödül töreninde kapanış konuşması sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür etti.

12 Eylül 2018 23:50

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun en iyileri yayıncı kuruluş Bein Sports’un organize ettiği Futbolun Süperleri ödül töreninde ödüllerine kavuştu. Törenin kapanış konuşmasını gerçekleştiren deneyimli spiker ve spor yorumcusu Güntekin Onay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a teşekkür etti.

Güntekin Onay, ” “Burada bizimle olan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle de Sayın Ali Koç, size teşekkür etmek istiyorum, centilmenliğiniz ve vizyonunuz için. Bu sezon siz de ümit ediyorum ki Türk futboluna varlığınızla çok şey katacaksınız” ifadelerini kullandı. 12 Eylül 2018 Spor Toto Süper Lig`de 2017-2018 sezonunun en iyileri ödüllerine kavuştu! Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonun en iyileri yayıncı kuruluş Bein Sports'un düzenlediği ödül töreniyle sahiplerini buldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:50 | 12 Eylül 2018
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