Futbolun efsane isimleri gençlerle buluştu

Eski milli futbolcular Ali Gültiken, Ergün Penbe, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin, Çorum'a gelerek gençlerle buluştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen programda ilk önce milli futbolcular Çorum Valisi Necmettin Kılıç ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca'yı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından futbolun efsane isimleri Devlet Tiyatro Salonu'nda yapılan panelde gençlere tecrübelerini anlattılar.

Futbol hayatı boyunca 503 kez forma giydiğini dile getiren eski milli futbolcu Oğuz Çetin, “Türkiye'nin en çok forma giyen futbolcusu oldum. En fazla resmi maça çıkmamın nedeni ne derseniz oyun disiplini var. Çok çalışmam var. Mesleğe ve mesleğin içerisinde yer alan aynı zamanda toplumda yaşayan insanlara karşı bir saygı var. Bugün bizim en büyük sorunumuz insanların birbirine olan saygısı. Bizim neslimiz mesleğini en iyi şekilde yaparken rakiplerine karşı da saygılı kişilerdi” dedi. Olay harekete tepki yağıyor! Böyle dalga geçti... ABD'nin Meksika ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında 1.67 boyundaki rakibiyle dalga geçen Matt Miazga'ya tepki yağdı. İlgili Haberi Oku Fenerbahçe'nin şu anki durumuyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Çetin, “Fenerbahçe'nin durumu hiç iç acıcı değil. Türk futbolu mali açıdan zor durumda. Bu zor şartlar altında olsa bile Ali Koç'un başkan olması yeni bir heyecan getirdi. İlk 4 maçta 3 yenilgi alsa da Fenerbahçe önümüzdeki haftalarda takım olarak toplanacak ve şampiyonluk yarışının içerisinde olacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Milli Takım’la ilgili sorulara da cevap veren Çetin, “Milli Takım’ın başına gelen teknik adam değerli bir insandır. O yüzden saygı duymak lazım. Milli takımlarda tüm dünyada ve Avrupa'da başarılar kendi insanıyla elde edilmiştir. Bizde bu 96 Avrupa Şampiyonası, 2002 Dünya Kupası gibi büyük başarıların olduğu dönemde Türk teknik adamlar takımın başındaydı” diye konuştu. Arsenal antrenörü Emre Aydemir, Türk futbolunu özetledi Arsenal Altyapı Antrenörü ve Futbol Bilim Uzmanı Emre Aydemir, yabancı oyuncu kuralı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku Milli futbolcu Hami Mandıralı da, ülke olarak milli takımlarda elde edilen başarılarda takımın başında Türk teknik direktörlerin bulunduğunu belirterek, “Ülke olarak başarılarımızı hep Türk hocalarla gerçekleştirdik. Türk hoca olmasından yanayım. Lucescu'nun teknik adamlığını, futbolunu benim eleştirmem ne kadar doğru olur bilmem. Çok başarılı ancak yaş olarak ülke futbolu için uygun değil. Bilgili ve becerili bir spor adamı. Ancak Türk teknik adamlarla ülkemizin daha başarılı olduğunu hepimiz gördük” dedi.

Proje hakkında

Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor” projesi, gençlerin aktif futbol hayatına nokta koyan efsane futbolcularla beraber vakit geçirmelerini, spora karşı ilgilerinin arttırılmasını, sporun teşvik edilmesini ve gençlerin sosyal hayata etkin katılımını amaçlıyor. Proje ayrıca, ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu bulunan gençlerin sosyal rehabilitasyonuna katkı sağlamayı da hedefliyor.