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Fikret Orman’ın yeni yönetim kurulu listesi belli oldu
Beşiktaş

Fikret Orman’ın yeni yönetim kurulu listesi belli oldu

Beşiktaş'ta 16 Eylül'de yapılacak olan olağanüstü genel kurulda tek aday olan Başkan Fikret Orman'ın listesi belli oldu. Daha önce Fikret Orman'a karşı başkan adayı olan Serdal Adalı da listede yer aldı.

12 Eylül 2018 17:32

Beşiktaş’ta 16 Eylül Pazar günü yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a tek aday olarak girecek olan mevcut başkan Fikret Orman, yeni yönetim kurulu listesini divan başkanlığına sundu.

Başkan Fikret Orman’ın yönetim kurulu listesinde Serdar Adalı, Ahmet Kavalcı ve Hüseyin Yücel yeni isimler olarak yer alırken, Ahmet Nur Çebi, Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ, Hakan Kalkavan ve Berk Hacıgüzeller listede bulunmadı.

Beşiktaş’ın pazar günü seçilecek ve Mayıs ayına kadar görev yapacak yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

– Başkan –

Fikret Orman

– Yöneticiler (Asil) –

Serdar Adalı – Ahmet Ürkmezgil – Umut Güner – Şafak Mahmutyazıcıoğlu – Ahmet Kavalcı – Metin Albayrak – Hüseyin Yücel – Deniz Atalay – Hüseyin Mican – A. Cihat Kumuşoğlu

– Yöneticiler (Yedek) –

Erdal Karacan – Hakan Özköse – Candaş Tolga Işık – Melih Aydoğdu – Gökçe Meriçten

Son güncelleme 20:30 | 12 Eylül 2018
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