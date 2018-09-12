SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu
Burak Yılmaz: ‘Transfer konuları kapandı, gitti’
Trabzonspor

Burak Yılmaz: ‘Transfer konuları kapandı, gitti’

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Burak Yılmaz, transfer konularının kapandığını söyleyerek, "3 gündür idmanlara çıkıyorum, kendimi iyi hissediyorum" dedi.

12 Eylül 2018 21:53

“Futbolun Süperleri” gecesinde Trabzonspor’un yıldız golcüsü Burak Yılmaz, kırmızı halıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde 4 hafta geçtiğini ve oynayamadığını hatırlatan Yılmaz, “Maçları izlerken diyorum ki kendime, keşke iğneyle oynamasaydım, keşke o ameliyatları olmak zorunda kalmasaydım da şimdi sahada olabilseydim. Çok üzülüyorum. Ama böyle bir gecede yer alınca da iyi ki yapmışım diyorsun” diye konuştu.

Burak Yılmaz, transfer ile ilgili sorulara, “O konu kapandı, gitti” cevabını verdi. Trabzonsporlu taraftarların kendisine destek verdiklerini ifade eden başarılı golcü, “Taraftarımın desteği her zaman Trabzonspor’a. Bana da ayrı bir sevgileri var, teşekkür ediyorum” dedi. Ne zaman sahalara döneceğini de açıklayan Yılmaz, “3 gündür takımla antrenmanlara başladım, Allah’a şükür kendimi iyi hissediyorum. Biraz daha zamanım var ama” değerlendirmesinde bulundu. 12 Eylül 2018 Trabzonspor ile sorun yaşayan Burak Yılmaz`dan flaş açıklama! `Futbolu bırakırım` Yaz transfer dönemi boyunca Beşiktaş'a gidip gitmeyeceği tartışılırken tercihini bordo-mavililerden yana kullanan Burak Yılmaz şimdilerde attığı gollerle değil, 800 bin Euro'luk alacağı için TFF'ye başvurmasıyla gündemde. Trabzonspor hem başkan Ahmet Ağaoğlu hem de resmi sitesinden konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunurken tecrübeli futbolcu yaşananlar ve süreçle ilgili olarak açıklamalar yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:53 | 12 Eylül 2018
burak yılmaz spor toto süper lig trabzonspor
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor