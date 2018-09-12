Burak Yılmaz: ‘Transfer konuları kapandı, gitti’

“Futbolun Süperleri” gecesinde Trabzonspor’un yıldız golcüsü Burak Yılmaz, kırmızı halıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde 4 hafta geçtiğini ve oynayamadığını hatırlatan Yılmaz, “Maçları izlerken diyorum ki kendime, keşke iğneyle oynamasaydım, keşke o ameliyatları olmak zorunda kalmasaydım da şimdi sahada olabilseydim. Çok üzülüyorum. Ama böyle bir gecede yer alınca da iyi ki yapmışım diyorsun” diye konuştu.

Burak Yılmaz, transfer ile ilgili sorulara, “O konu kapandı, gitti” cevabını verdi. Trabzonsporlu taraftarların kendisine destek verdiklerini ifade eden başarılı golcü, “Taraftarımın desteği her zaman Trabzonspor’a. Bana da ayrı bir sevgileri var, teşekkür ediyorum” dedi. Ne zaman sahalara döneceğini de açıklayan Yılmaz, “3 gündür takımla antrenmanlara başladım, Allah’a şükür kendimi iyi hissediyorum. Biraz daha zamanım var ama” değerlendirmesinde bulundu. Trabzonspor ile sorun yaşayan Burak Yılmaz`dan flaş açıklama! `Futbolu bırakırım` Yaz transfer dönemi boyunca Beşiktaş'a gidip gitmeyeceği tartışılırken tercihini bordo-mavililerden yana kullanan Burak Yılmaz şimdilerde attığı gollerle değil, 800 bin Euro'luk alacağı için TFF'ye başvurmasıyla gündemde. Trabzonspor hem başkan Ahmet Ağaoğlu hem de resmi sitesinden konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunurken tecrübeli futbolcu yaşananlar ve süreçle ilgili olarak açıklamalar yaptı. İlgili Haberi Oku