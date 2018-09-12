SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye’yi yasa boğan olaya ilişkin Valilikten bir garip açıklama
Bundesliga’ya Recep Tayyip Erdoğan ayarı!
Almanya Bundesliga

Bundesliga’ya Recep Tayyip Erdoğan ayarı!

Almanya 1. Ligi'nde Hertha Berlin'in kendi sahasında son şampiyon Bayern Münih'le oynayacağı mücadelenin Cumhurbaşkanı'nın ziyareti nedeniyle ertelenebileceği konuşuluyor.

12 Eylül 2018 14:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya’ya gerçekleştireceği ziyaret, Bundesliga’yı allak bullak etti.

Almanların yüksek tirajlı gazetesi Bild’de yer alan habere göre Angela Merkel’le görüşmek için Berlin’e gidecek olan Erdoğan’ın ziyareti, 28 Eylül’de oynanması planlanan Hertha Berlin-Bayern Münih maçının ertelenmesine neden olabilir.

Gazeteye konuşan Berlin Emniyet Müdürü, Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınmasının gündemde olduğunu ve bu nedenle Hertha Berlin-Bayern Münih maçının da daha ileri bir tarihe alınabileceğini söyledi.

Erdoğan, 23-27 Eylül’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için ABD’de olacak. Cumhurbaşkanı, Birleşik Devletler’den dönüşünde ise Almanya’yı ziyaret edecek. (Fanatik)

Son güncelleme 14:45 | 12 Eylül 2018
Bundesliga erdoğan Merkel
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor