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Beşiktaş’ta Fikret Orman’dan Şenol Güneş’in geleceğine dair flaş sözler
Beşiktaş

Beşiktaş’ta Fikret Orman’dan Şenol Güneş’in geleceğine dair flaş sözler

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV'ye açıklamalarda bulundu ve Şenol Güneş'in takımdaki geleceği hakkında konuştu. Orman, "Şenol Hoca ile 2018-2019 sezonunun sonunda sözleşmemiz bitiyor. Benim de sürem 2019'da biteceği için süreyi bu şekilde belirledik. Şenol Hoca da ben de bunları açıklamaktan sıkıldık. Aramızda problem yok, kime ne düşünüyorsa düşünsün" dedi.

12 Eylül 2018 20:24

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV’ye açıklamalarda bulunurken Teknik Direktör Şenol Güneş’in de takımdaki geleceği hakkında konuştu. Orman, “Şenol Hoca ile dördüncü senemiz. Çalıştığımız teknik adamlarla kontrat sonuna kadar geldik. Şenol Hoca ile 2018-2019 sezonunun sonunda sözleşmemiz bitiyor. Benim de sürem 2019’da biteceği için süreyi bu şekilde belirledik. Şenol Hoca da ben de bunları açıklamaktan sıkıldık. Aramızda problem yok, kime ne düşünüyorsa düşünsün” ifadelerini kullandı.

‘Görevler ve çizgilerimiz belli’

Şenol Güneş’le farklı sorumlulukları olduğunu dile getiren Başkan, “Şenol Hoca’nın da sorumlulukları var, benim de onun üzerinde tepe sorumluluğum var. Bizde görevler ve çizgilerimiz bellidir. Hocanın karıştıkları da, bizim karıştığımız şeyler de bellidir. Gördüğümüz bir hata varsa medeni bir şekilde konuşuyoruz” dedi.

Fikret Orman; “Kavga ettiler, aralarında gerginlik var” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığının da altını çizerken, “Şenol Hocayla bir kere bile kavga etmedim ben. Zaman zaman fikir ayrılıkları oluyor elbette. Bunlar da çok doğal. Bizim hocamıza güvenimiz tam. İlk 4 maçtan memnun muyuz? Değiliz. Hocamız da memnun değil. Çalışacağız, eksiklerimizi kapatacağız” diye konuştu. 11 Eylül 2018 Şenol Güneş`ten yabancı açıklaması! `Kuralları herkes işine geldiği gibi uyguluyor...` Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Güneş yabancı kuralı ile ilgili '14 neyin rakamı. Bir doğum tarihi mi dedim. Kuralları herkes işine geldiği gibi uyguluyor. Fatih hoca da açıklamasını yapmıştı. Sayının hala azalmasını söylüyorum' açıklamasında bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:35 | 12 Eylül 2018
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