Arsenal antrenörü Emre Aydemir, Türk futbolunu özetledi

Arsenal’in altyapısında görev yapan Emre Aydemir, Türk futboluyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“3. SINIF EĞİTİM VERİYORSANIZ…”

“İsveç Futbol Federasyonu kendi oyuncularının İngiltere’ye transfer olmaları durumunda orada yabancılık çekmemesi için önceden önlem alarak eğitimler vermeye çalışıyor. Sizin antrenörünüz pro-lisans eğitimi alıyorsa İngiltere’de bu işi yapabilmeli ama siz liyakat dışında hocaları alıp 3. sınıf eğitim veriyorsanız oyuncular da 3. sınıf kalıyor”.

“SEBEBİ TFF…”

“Türkiye’de çok eğitim verdim ve şunu gördüm: Türkiye’de bir sistem yok. Dünya bu işte bilimle ilerlerken, Türkiye fikirle ilerliyor. Bunun da en büyük nedeni TFF’dir. Dünya çapında antrenörlük yapabilecek insanlar yetiştiremiyoruz. Sahada antrenörlük yapmayan, bilim üzerine düşünmemiş, mantığını anlamamış insanların bir başka kişilere eğitim vermeleri ya da verebilecek olması çok kötü bir durum.”

“Manchester United, Chelsea, Southampton gibi takımlar U-14’e ya da U-16’ya antrenör alacakları zaman kriteleri şu; İngiltere Futbol Federasyonu üyesi olması lazım, en az 5 yıl çalışmış olması lazım, üniversite okumuş olması gerekiyor. Kulüpler bu ilanları kendi sitelerinden yayınlıyor ancak bizde kulüpler bu kadar şeffaf değil.”Türkiye’de federasyonun kulüpleri denetleyerek hareket etmesi lazım ve sistemin baştan kurulması gerekiyor. Futbolun gelişimi bundan kaynaklanır. Besyo’lardaki eğitim seviyeleri de düşük ve federasyon tarafından denetlenmiyor. Stratejinin baştan oluşması lazım.”.”Bizim ülkemizde bilgi değil, fikir sahibi olan hayatından Edirne’den öte geçmemiş, pratik yapmamış, başka ülkelerin detayını merak etmemiş antrenörler yetişiyor.”

“ÜLKENİN BAŞINDA LUCESCU VARSA…”

“Koskoca ülkenin başında eğer Lucescu varsa o ülkenin oturup 3 defa düşünmesi lazım. Lucescu’nun artık bir heyecanı olmadığını sadece birkaç stratejisinin olduğunu ve kendisini güncelleyemediğini düşünüyorum. Bence Süper Lig’e Türk oyuncu kısıtlaması getirilmesi gerekir. Türk oyuncular iyi altyapı eğitimi almadığı için size verecekleri çok şeyi olamıyor..”

“TÜRKİYE’DE 3 BÜYÜK KULUBÜN İKİSİNDEN TEKLİF ALDIM”

“Türkiye’de 3 büyük kulübün 2’sinden teklif aldım. Yaklaşık bir ay önce ayrı bir takımdan da teklif aldım. İngiltere’de lise ve üniversite okudum, yaklaşık 8 yıldır İngiltere Futbol Federasyonu üyesiyim, Avrupa’da eğitim veriyorum ama ne olursa olsun siz onlardan değilsiniz. Türkiye’de bilim anlamında bir durum oluşursa burada çalışmak isterim.”

“Süper Lig’deki yarışı da değerlendiren Aydemir, “Galatasaray’ın en büyük artısı Fatih Hoca. Çok iyi bir lider. Forvet konusu sorun olacak ama yine de şampiyonluğun en güçlü iki adayından biri Galatasaray’dır. Fenerbahçe için bir şeyler söylemek için 4 hafta var. Takım hazır değil. Aykut Hoca’nın aldığı oyuncular çok yetersizdi ve sistemi büyük takım sistemi değildi. Fenerbahçe’nin yeniden yapılanması zaman alır. Beşiktaş takımı Galatasaray ile beraber şampiyonluğun en güçlü adaylarından biridir.” (Haber61)