UEFA’dan devrim hazırlığı… Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin ardından…

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin ardından üçüncü bir turnuvayı takvime eklemeye hazırlanıyor. Avrupa Kulüpler Birliği’nin (ECA) Hırvatistan’daki toplantısının ardından konuşan başkan Andrea Agnelli, UEFA’nın 2021-22 sezonundan itibaren üçüncü bir turnuvaya yeşil ışık yaktığını söyledi.

Milli maçta rezalet! Hollanda kendi ismini yazamadı... UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile Hollanda arasında oynanan maçın öncesindeki seremoni için hazırlanan flamada Hollanda'nın adı yanlış yazıldı, Hollandalılar “Fransa'ya zaten maç başlamadan kaybettik” diyerek tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

İtalyan ekibi Juventus’un başkanlığını yürüten ve UEFA’nın icra kurulunda yer alan 42 yaşındaki Agnelli, mevcut sistemin modernleşmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, halihazırdakinden çok daha verimli olacak yeni sistem öncesinde mevcut uluslararası maç takviminin de detaylı inceleneceğini ifade etti.

Milli yıldızlar maç sonrası otobüste coştu! A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak İsveç'i 3-2 mağlup etti. Maç sonrası milli yıldızların otobüste şarkı söyledikleri eğlenceli anlar geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku

UEFA tarafından düzenlenecek yeni turnuvayla birlikte Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısının 96’ya çıkması planlanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamasında 32, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 48 takım mücadele ediyor.