Türkiye’nin İsveç zaferinin kahramanı Emre Akbaba galibiyeti değerlendirdi

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup’ta İsveç’e konuk olan Türkiye, 2-0 geri düştüğü maçı muhteşem bir geri dönüşle 3-2 kazanmayı başardı. 62’de oyuna dahil olan ve attığı iki golle zaferi getiren, gecenin kahramanı Emre Akbaba, zorlu karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

Emre Akbaba, “İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyduk. pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik. İsveç de iyi hücum ediyordu. Oyuna girdiğim zaman yenik durumdaydık. Girdiğim zaman gol katkısı yapmak istedim. Çok şükür 2 gol attım” ifadelerini kullandı.

Yıldız 10 numara ayrıca, “Bu senaryoyu oyuna girerken tahmin edemezsiniz ama çok iyi oldu. Çok güzel yardımlaştık, çok güzel paslaştık ve goller geldi” dedi. Emre Akbaba çılgınlığı! `Zalımın oğlu` UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2'de Ay-Yıldızlılar İsveç'i Emre Akbaba'nın son dakikalarda attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Yıldız oyuncunun eşinin yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu. İlgili Haberi Oku