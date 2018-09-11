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Türkiye’nin İsveç zaferinin kahramanı Emre Akbaba galibiyeti değerlendirdi
Milli Takımlar

Türkiye’nin İsveç zaferinin kahramanı Emre Akbaba galibiyeti değerlendirdi

Türkiye'nin deplasmanda İsveç'i muhteşem bir geri dönüşle 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada attığı iki golle gecenin kahramanı olan Emre Akbaba zaferi değerlendirdi. Emre, "Oyuna girdiğim zaman yenik durumdaydık. Girdiğim zaman gol katkısı yapmak istedim. Çok şükür 2 gol attım" dedi.

11 Eylül 2018 00:37

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup’ta İsveç’e konuk olan Türkiye, 2-0 geri düştüğü maçı muhteşem bir geri dönüşle 3-2 kazanmayı başardı. 62’de oyuna dahil olan ve attığı iki golle zaferi getiren, gecenin kahramanı Emre Akbaba, zorlu karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

Emre Akbaba, “İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyduk. pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik. İsveç de iyi hücum ediyordu. Oyuna girdiğim zaman yenik durumdaydık. Girdiğim zaman gol katkısı yapmak istedim. Çok şükür 2 gol attım” ifadelerini kullandı.

Yıldız 10 numara ayrıca, “Bu senaryoyu oyuna girerken tahmin edemezsiniz ama çok iyi oldu. Çok güzel yardımlaştık, çok güzel paslaştık ve goller geldi” dedi. 11 Eylül 2018 Emre Akbaba çılgınlığı! `Zalımın oğlu` UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2'de Ay-Yıldızlılar İsveç'i Emre Akbaba'nın son dakikalarda attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Yıldız oyuncunun eşinin yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:42 | 11 Eylül 2018
Emre Akbaba isveç türkiye UEFA Uluslar Ligi

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