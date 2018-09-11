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Türkiye İsveç maç özeti: Türkiye İsveç maç sonucu 3-2! Uluslar Ligi’nde müthiş geri dönüş…
Uefa

Türkiye İsveç maç özeti: Türkiye İsveç maç sonucu 3-2! Uluslar Ligi’nde müthiş geri dönüş…

Türkiye İsveç maçı Emre Akbaba'nın yıldızlaştığı maç olurken 2-0 geriye düşen Türkiye A Milli Takımımız harika bir geri dönüşle maç sonucunda 3-2 kazandı. Maçın özeti ve golleri merkala araştırılırken, maça dikkat çeken pozisyonlar damga vurdu. İşte Türkiye İsveç Uluslar Ligi maçının özeti ve golleri...

11 Eylül 2018 08:25

Uluslar Ligi ilk maçında Rusya’ya mağlup olan Türkiye ikinci maçta süper bir geri dönüşle galip geldi. Türkiye İsveç maçı 3-2’lik Türkiye üstünlüğüyle tamamlanırken, Milli Takım İsveç deplasmanında muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Maçın gollerini aşağıdaki linkden izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇ ÖZETİ İZLE

EMRE AKBABA PARLADI!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2’de Ay-Yıldızlılar İsveç’i Emre Akbaba’nın son dakikalarda attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Yıldız oyuncunun eşinin yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu. UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İsveç'e 88 ve 90+1'de attığı gollerle 3 puanı getiren ve gecenin kahramanı ilan edilen Emre Akbaba sosyal medyada gecenin adamı oldu.

Emre Akbaba Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄÄ±! âZalÄ±mÄ±n oÄluâ

LUCESCU’DAN MAÇ SONRASI YORUMLAR

İsveç'i 3-2 yendiğimiz maçtan sonra açıklamalarda bulunan Mircea Lucescu, Rusya karşılaşmasının devamı niteliğinde bir maç oynadıklarını ifade etti.

Sonuçtan memnun olduğunu söyleyen Lucescu, “Sonuçtan çok memnunum ama bu ekip sonunda arkadaşlıklarını, dostluklarını, birlikte oynamayı sahaya yansıttı. Rusya maçı, Tunus maçı, İran maçı, bu maçların hepsinde iyi oynadık aslında” dedi.

Bu zaferin devamının gelmesi gerektiğini ifade eden Rumen teknik adam, “Zafer önemli, biz maçı kazanmaya gidiyoruz ama oyun açısından Rusya'dan daha iyiyiz. Oyuncularımızın yaşını topladığımızda, İsveç'ten de 40 yaş daha küçüğüz. Bu bizim ekibimizin, geleceğin takımı olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Lucescu, Emre Akbaba'yı sonradan oyuna alması ile ilgili gelen soru üzerine;

”Ne zaman oynamaları gerektiğini kimse benden iyi bilemez. Diğerleri gibi düşünseydim, Trabzon'a 4-0 yenildikleri maça bakıp, hiç almazdım. Bunu konuşmaya gerek yok” diye konuştu.

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Son güncelleme 08:25 | 11 Eylül 2018

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