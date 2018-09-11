Tribünler önce sustu sonra coştu!

UEFA Uluslar Ligi'nde Trabzon'da oynanan grubun ilk maçında Rusya’ya 2-1 yenilen Milli Takım ikinci maçta İsveç deplasmanında muhteşem bir geri dönüşle 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı çevirdi ve deplasmanda 3 puanı söküp aldı.

34.dakikada Isaac Thelin’in attığı golle 1-0 geriye düşen milliler 49’da Viktor Claesson’un şık golüne engel olamayınca 2 farkla geriye düştü. Tribünde milli takımımızı desteklemeye gelen binlerce gurbetçi gelen bu şok gollerin ardından adeta yıkıldı ve tribünde derin bir sessilik hakim oldu.

Ancak yıldızlarımız önce 51’de Hakan Çalhanoğlu umutları yeşertip farkı 1’e indirdi. Daha sonra 62’de Mehmet Topal’ın yerine oyuna giren Emre Akbaba adeta maçın kaderini değiştirdi.

Friends Arena’daki mücadelede 88’de sahneye çıkan Emre, Cenk Tosun ile muhteşem paslaşmalar sonrası kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara göndererek skoru 2-2’ye getirdi.

3 puan için son dakikaya kadar yüklenen Türkiye’de 90+1’de Emre bir kez daha sahneye çıkarak aşırtma kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve gecenin kahramanı oldu.

Emre Akbaba’nın attığı gollerin ardından tribünde yer alan taraftarlar adeta kendinden geçti ve galibiyeti çılgınlar gibi kutladı.

Milli yıldızlar maç sonrası otobüste coştu! A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak İsveç'i 3-2 mağlup etti. Maç sonrası milli yıldızların otobüste şarkı söyledikleri eğlenceli anlar geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku