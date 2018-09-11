Trabzonsporlu taraftarlardan Burak Yılmaz’a destek!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında 17 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, milli oyuncular Uğurcan Çakır, Vahid Amiri, Majid Hosseini, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Esteban Alvarado, Juraj Kucka ile Yusuf Yazıcı katılmadı. Jose Sosa, Zargo Toure ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Bordo-mavililer, antrenmanda pas çalışmasının ardından son bölümde yarı sahada maç oynadı.

TARAFTARLAR, BURAK YILMAZ’I TRİBÜNE ÇAĞIRDI

Trabzonspor’da alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunan Burak Yılmaz da antrenmanda yer aldı.

Antrenmanı izleyen bir grup taraftar, Burak Yılmaz lehine tezahüratlarda bulunurken oyuncuyu tribüne çağırdı.

Burak Yılmaz da tribün önüne giderek taraftarlara alkışla karşılık verdi. Bordo-mavili taraftarlar, daha sonra tüm takımı tribüne çağırıp alkışladı.

KARAMAN SOHBET ETTİ

Trabzonspor’un akşam antrenmanı öncesi teknik direktör Ünal Karaman, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Karşılıklı sohbet şeklinde geçen toplantının ardından Karaman, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Burak Yılmaz`dan flaş paylaşım! `Bu olayın para ile alakası yok` Trabzonspor'u alacakları nedeniyle TFF'ye şikayet eden ve bordo mavili kulüpte krize neden olan Burak Yılmaz'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İlgili Haberi Oku