Taner Taşkın : ‘Oyun anlamında yüzde 50 seviyelerindeyiz’

İsmail AKDUMAN/SAMSUN

Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi. Takımın mücadele olarak şuanda yüzde 70-80 seviyelerinde olduğunu ancak, oyun anlamında yüzde 50 seviyelerde olduğunu söyleyen Taner Taşkın, “İlk maçların zor olacağını daha önce oyuncu grubumla konuşuyorduk. Biz gece maçı oynadık. Dolayısıyla gündüz oynanan maçlarda, bir gün evvel oynanan maçlarda rakibimiz konumundaki takımlar kendi sahalarında ve deplasmanda puanlar kaybettiler. Maçın başında bir gol bulabilseydik, Muhammet Beşir ile yakaladığımız bir pozisyon vardı, rakibi açma ve direncini kırma anlamında daha erken goller de bulabilirdik. Fakat gol gelmeyince rakibimiz daha da fazla direndi. Geçen seneden oturmuş bir kadroları, birlikte oynamayı iyi yapıyorlar” dedi.

Mücadeleden memnun olduğunu ama oyunu tam istenilen seviyede oynayamadıklarını belirten Taner Taşkın, “Lig devam ettiği sürece her geçen haftada bu oyuncu grubumuzda oyunumuzu geliştirerek daha iyi bir oyun sergileyerek inşallah galibiyetler alacağımıza inanıyorum. Bu maçı kazanırken iyi bir futbol oldu mu? Şahsen beni çok tatmin eden bir futbol olmadı. Ama beni ümitlendiren bir mücadele vardı, bir coşku vardı, bir kazanma hırsı vardı. Bu şekilde maçı kazandık. Ön taraftaki oyuncularımız eğer becerikli ve daha coşkulu bir günde olsaydı çok daha farklı bir skorda ortaya koyabilirdik. İlk maçın sendromu biraz sıkıntılı oluyor. Allah emeklerimizi zayi etmedi. Bir gole de 3 puan veriyorlar 5 gole de 3 puan veriyorlar. Seyircimiz muhteşemdi. Oyuncuların o kazanma hırsı, bir kişiye üç kişi birden basmaları hem seyirciyi arkamıza aldık hem de güzel bir sinerji olduğuna inanıyorum. İlk maç itibariyle 3 puanı aldık ve haftaya mutlu ve huzurlu bir şekilde girdik. Ama önümüzdeki maçlarda almamız gereken tedbirler var. Oyunumuzu daha fazla geliştirmemiz gerekiyor. Takımımız pozisyona girmekte çok fazla sıkıntı yaşamadı. Gol yapma becerimiz ve son vuruştaki etkinliğimiz iyi değildi. İlerleyen haftalarda bunlarda gelişecektir. 17 tane yeni transfer lig içerisinde yavaş yavaş mutlaka oturacaktır. Şuanda ben yapılan mücadeleden ve kompakt oyundan memnunum” dedi.

Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Gümüşhanespor maçını da değerlendiren Taner Taşkın, “Gümüşhanespor takımı her sene ligi domine eden, lige damgasını vuran, 3 senedir çok ciddi paralar harcayan bir takım. İç sahada onlar da çok istekli ve coşkulu oynuyorlar. Özellikle bu ligde deplasmanlar çok kolay geçmiyor. Ama bizimde en son oynadığımız maçtaki oyun formatımız tamamen bu lige özgü, temaslı bir oyun vardı. Çok koşan, mücadele eden, coşkusu yüksek bir takım vardı. Zor bir maç olacak. İnşallah oradan istediğimiz bir netice ile döneceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Taner Taşkın, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahattin Köse'nin sakatlığı hakkında da bilgi veren Taner Taşkın, “Forvet hattındaki oyuncularımız bu hafta için vasat oynadılar. Haftaya belki üst düzey bir maç oynayacaklar. Ben maçın değerlendirmesini yaparken, kendi analizcilerimiz yapıyor. Üretkenliğimiz neydi, bu hafta maçı kazanırken defans bloğumuzun ve orta saha bloğumuzun coşkusuyla, çabasıyla biz maç kazandık. Öndeki arkadaşların da katkısı oldu ama rakibimiz 0-0 iken bir gol bulsaydı onların direnci çok daha artabilirdi. Biz golü bulduktan sonra üst üste 2-3 gol pozisyonu daha bulduk. Biz maçı kopartacak bir gol daha bulmamız gerekiyordu. Bahattin Köse, diğer oyuncular gibi önemli bir oyuncumuz. Onun bir sakatlığı var. Bu hafta olup olmaması tam belli değil. Çapraz bağlarında ödem iliği var. Bu işin meyvesi gol. Gol atamayınca rakibe direnç geliyor. Her atamadığın dakika rakip daha dirençli oluyor. Maçtaki bizim en büyük artımız rakibimize pozisyon vermedik. Sadece maç 1-0 iken bir pozisyon verdik. Oda yan toptan gelen karambol bir pozisyondu. Bizim dışarıda kalan 7 tane oyuncumuz var. Bunların 4 tane transfer, 3'de genç oyuncu. Bunlarda aramıza girecekler. Dışarıda gördüğünüz bazı oyuncular oyuna girdiğinde ‘hocam bunlar daha önce niye oynamadılar' diyeceksiniz belki ama herkesin belli bir sırası var” dedi.

İLK DEVREYİ LİDER BİTİRMEK İSTİYORUM

İlk yarıyı lider bitirmeyi istediklerini ifade eden Taner Taşkın, “Puan hedefi yapmıyorum. Kendime ve takıma uzak hedefler koymuyorum. Hep yakın hedefler koyuyorum. Şuandaki hedefim Gümüşhanespor. Ben Gümüşhanespor'dan puan ve puanlar çıkartmaya bakacağım. İlk devre baktığımız zaman maçlarımızın zorluk derecesi sanki ikinci devreye göre daha zor gözüküyor. Ama bunlar kağıt üzerinde gözüküyor. 9 tane deplasman oynayacağız, 8 tane de iç saha oynayacağız. Rakibimiz konumundaki takımların birçoğu ile deplasmanda oynayacağız. İkinci devre lig fikstürü kağıt üzerinde sanki biraz daha avantajlı gözüküyor. Hem rakiplerimiz ile içeride oynayacağız, hem de 9 maçımızı içeride oynayacağız. İlk devreyi mutlaka lider bitirmek istiyorum. İkinci devre için de yüzde 51 şanlıyız diye düşünüyorum. Ben kadro ile oynayan bir hoca değilim. Takımı 6-7 haftalık bir süreçte çok iyi bir şekilde hazırlarım. Daha önce şampiyon olduğum takımlara bakarsanız hepsinin bir iskelet kadrosu vardır. En az 9 tane oyuncuyu sayarsanız. Çok oynamam ama 1-2 tane aksayan oyuncu olursa belki ufak tefek 1-2 makyaj yapabiliriz. Takımın genelinde 8-9 kişilik iskelet hep böyle devam eder. Sakatlık veya kötü oynama olmadığı müddetçe. Ufak tefek rotasyonlar hem 18 anlamında olmak zorunda hem de iyi gitmeyen 1-2 oyuncuları silkelenmesi amaçlı olabilir” ifadelerini kullandı.