Süper Lig’in en genci Bursaspor… En yaşlısı ise…

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 4 haftada forma giyen futbolcuların yaşları dikkate alındığında, en genç takım Bursaspor, en yaşlı ekip Medipol Başakşehir oldu. Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun ilk 4 haftası geride kaldı. Ligde sahneye çıkan 18 takımda forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 28,22 olarak gerçekleşti. Bu takımlar arasında en düşük yaş ortalamasına sahip takım olarak Bursaspor ön plana çıktı. Yeşil-beyazlı ekibin ligde 4 maçta süre alan futbolcularının yaş ortalaması 25,38. Bursaspor’u 26,25 yaş ortalamasıyla Kasımpaşa, 26,31 yaş ortalamasıyla Çaykur Rizespor takip etti.

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En yaşlısı Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in en yaşlı takımı konumunda. Ligin ilk 4 haftasında turuncu-lacivertli ekipte süre alan futbolcuların yaş ortalaması 29,75 oldu. Medipol Başakşehir’i 29,66 ortalamayla MKE Ankaragücü ve 29,3 ortalamayla Beşiktaş izledi.

En genç oyuncular Galatasaray’da

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ilk 4 haftasında en genç oyunculara şans veren takım oldu. Teknik direktör Fatih Terim, 2000 doğumlu 18 yaşındaki futbolcular Yunus Akgün ile Ozan Kabak’ı Süper Lig’de birer maçta sahaya sürdü. 1999 doğumlu futbolculardan, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Fenerbahçeli Eljif Elmas, Bursasporlu Burak Kapacak ve Jani Atanasov ile Antalyasporlu Doğukan Sinik diğer genç oyuncular olarak dikkati çekti.

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En yaşlı futbolcu Emre Belözoğlu

Medipol Başakşehir’in deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig’de ilk 4 haftada forma giyen en yaşlı futbolcu konumunda. Turuncu-lacivertli ekibin 38 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, 4 müsabakanın tamamında da süre aldı. Emre’nin ardından MKE Ankaragücü’nün orta saha oyuncusu Sedat Ağçay, başkent temsilcisinin stoperi Yalçın Ayhan ile Göztepe’nin Portekizli kalecisi Beto, Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel, ilk 4 haftada sahaya çıkan en yaşlı (36) oyuncular olarak ön plana çıktı.

Yaş ortalaması

Spor Toto Süper Lig’in ilk 4 haftasında süre alan futbolculara göre takımların yaş ortalamaları şöyle oluştu:

Bursaspor 25,38

Kasımpaşa 26,25

Çaykur Rizespor 26,31

Evkur Yeni Malatyaspor 26,76

Antalyaspor 27,33

Galatasaray 27,52

Trabzonspor 27,8

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 28,1

Atiker Konyaspor 28,32

Göztepe 28,35

Kayserispor 28,39

Fenerbahçe 28,52

Aytemiz Alanyaspor 28,74

Demir Grup Sivasspor 28,95

Akhisarspor 29,24

Beşiktaş 29,3

MKE Ankaragücü 29,66

Medipol Başakşehir 29,75