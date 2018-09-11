Burak’ın kaptanlığı alındı! Flaş açıklama…

TRT Spor’un haberine göre bordo mavili yönetim ile restleşen ve alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiren Burak Yılmaz’ın kaptanlığı alındı… Yıldız oyuncu Onur Kıvrak’tan sonra takımın ikinci kaptanı konumunda bulunuyordu. Geçen sezondan 400 bin Euro, toplamda ise 850 bin Euro’luk alacağı bulunduğu kaydedilen tecrübeli futbolcu bugün bir açıklama yapmış ve bu konunun parayla alakalı olmadığını dile getirmişti.

TRABZONSPOR’DAN AÇIKLAMA GELDİ:

Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz’ın takım kaptanı sorumluluklarını taşımadığı gerekçesiyle, kendisinden bu görev alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Basın Sözcümüz Zeyyat Kafkas, ”Bu akşam gerçekleşen haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızda Trabzonspor Kaptanının hem futbolcu arkadaşlarına, hem de yeni nesil genç Trabzonsporlulara örnek olması gerektiğinden hareketle, profesyonel futbolcu Burak Yılmaz’dan kaptanlık görevinin alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir” dedi.

“Ayrıca, oyuncularımızın gerek yazılı ve görsel yayın organları gerekse sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarda daha dikkatli davranmaları hususunda gerekli uyarılar yapılmıştır” diyen Kafkas, “Bu doğrultuda profesyonel futbolcularımızın açıklamalarında disiplin ihlali gerektiren durumlar olması halinde, yönetmelikler gereği cezai yaptırımların uygulanacağının altını bir kez daha çizmek isteriz” diye konuştu.

Trabzonspor kulübü Burak Yılmaz’la ilgili tartışmalar üzerine sabah saatlerinde ayrıntılı bir açıklama yayımlamıştı. Detaylı hesapların yer aldığı metinde Milli futbolcuya yapılan ödemeler, tarihleri ve yaşanan gecikmelerin nedenleri anlatıldı. Açıklamada “Hal böyleyken Burak Yılmaz gibi, kulübümüzde şampiyonluk yaşamış, burada ‘yeniden' doğmuş ayrıca takım kaptanlığı yapan birisinin -ödemeleri belirli bir denge ve rutine oturtma gayretimize rağmen – sürekli ihtarlar üzerinden parasını talep etmesini anlamlandıramadığımızı vurgulamak isteriz” denilmişti.

Burak Yılmaz’dan yanıt

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunarak Trabzonspor’un açıklamasına yanıt vermişti. Burak Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, alacaklarını gerekçe göstererek bordo-mavili kulübe çektiği ihtar ve Türkiye Futbol Federasyonuna başvurması sonrasında yaşanan tartışmaları hayretle takip ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Aslında herkes bu olayın para ile alakası olmadığını çok iyi bilmesine rağmen nedense gerçekleri söylemiyor. Para ile alakalı bir durum olsa geçen sene de tavrım bu olurdu fakat geçen sene değil federasyona başvurmak tek kelime para konuşmadım ve kulüp içinde neler yaptığımı çok iyi biliyorsunuz. Bu duruşumdan asla vazgeçmeyeceğimi de bilmenizi ister, saygılar sunarım.”

Burak Yılmaz’a taraftar desteği

Alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunan Burak Yılmaz akşam idmanında yer alırken antrenmanı izleyen bir grup taraftar, Burak Yılmaz lehine tezahüratlarda bulunarak oyuncuyu tribüne çağırmıştı. Burak Yılmaz da tribün önüne giderek taraftarlara alkışla karşılık verirken Bordo-mavili taraftarlar, daha sonra tüm takımı tribüne çağırıp alkışlamıştı.

Trabzonsporlu taraftarlardan Burak Yılmaz`a destek! Alacakları nedeniyle Trabzonspor'u Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etmesiyle gündeme gelen ve camiada da tepkilerin odağında olan Burak Yılmaz'a akşam antrenmanını izlemeye gelen taraftarlar destek çıktı. İlgili Haberi Oku

Trabzonsporlu taraftarlardan Burak Yılmaz`a destek! Alacakları nedeniyle Trabzonspor'u Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etmesiyle gündeme gelen ve camiada da tepkilerin odağında olan Burak Yılmaz'a akşam antrenmanını izlemeye gelen taraftarlar destek çıktı. İlgili Haberi Oku