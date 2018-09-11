Serdar Gürler’den ‘kapak olsun’ sözlerine açıklama

İspanya’da Huesca forması giyen milli futbolcu Serdar Gürler’in, İsveç maçının ardından yaptığı “kapak olsun” açıklaması tepki çekmişti. Bunün üzerine Gürler yanlış anlaşıldığını belirterek bir açıklama yayınladı.

İsveç deplasmanında 2-0 geriye düştükten sonra sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı’nın futbolcusu Serdar Gürler, maç sonu yaptığı açıklamada, “2-0’dan 3-2 almayı başardık. İşte Türk ruhu, işte milli ruh. Bize inanmayan herkese kapak olsun. İnşallah artık bundan sonra böyle devam eder” ifadelerini kullandı.

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Gürler, “Arkadaşlar yanlış bir anlaşılma var. O lafım bizim Türk insanına değil Rusya maçından sonra bir Rus gazetesi çok yetenekli çok genç ve çok iyi takıma sahipler ama milli ruhları yok dedi, onlara kapak olsun diye ben böyle bir şey dedim ve gene diyorum. Onlara kapak olsun. Saygılarımla” dedi.