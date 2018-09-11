SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Adaletin tam olarak tecellisini bekliyorum
Serdar Gürler’den ‘kapak olsun’ sözlerine açıklama
Milli Takımlar

Serdar Gürler’den ‘kapak olsun’ sözlerine açıklama

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Serdar Gürler, İsveç maçından sonra yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirtti. Yıldız futbolcu konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yayınladı.

11 Eylül 2018 18:18

İspanya’da Huesca forması giyen milli futbolcu Serdar Gürler’in, İsveç maçının ardından yaptığı “kapak olsun” açıklaması tepki çekmişti. Bunün üzerine Gürler yanlış anlaşıldığını belirterek bir açıklama yayınladı.

İsveç deplasmanında 2-0 geriye düştükten sonra sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı’nın futbolcusu Serdar Gürler, maç sonu yaptığı açıklamada, “2-0’dan 3-2 almayı başardık. İşte Türk ruhu, işte milli ruh. Bize inanmayan herkese kapak olsun. İnşallah artık bundan sonra böyle devam eder” ifadelerini kullandı.

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Gürler, “Arkadaşlar yanlış bir anlaşılma var. O lafım bizim Türk insanına değil Rusya maçından sonra bir Rus gazetesi çok yetenekli çok genç ve çok iyi takıma sahipler ama milli ruhları yok dedi, onlara kapak olsun diye ben böyle bir şey dedim ve gene diyorum. Onlara kapak olsun. Saygılarımla” dedi.

Son güncelleme 18:22 | 11 Eylül 2018
a milli futbol takımı serdar gürler
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor