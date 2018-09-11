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Samsunspor taraftarlarına bilet uyarısı
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Samsunspor taraftarlarına bilet uyarısı

Pazar günü sahasında Sancaktepe Belediyespor ile karşılaşacak olan Samsunspor, çalışmalarına günde 2 idmanla devam ediyor. Diğer taraftan yönetimden kırmızı beyazlı taraftarlara biletleri erkenden almaları için uyarı geldi.

11 Eylül 2018 14:33

Nuri Asan Tesislerinde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere günde 2 idmanla devam eden Samsunspor, Pazar günü oynayacağı Sancaktepe Belediyespor maçından 3 puan istiyor.

Taraftar desteği maçtan galip ayrılacaklarına inandıklarını söyleyen Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Tan, Sancaktepe Belediye Spor maçı öncesi taraftarlara erken bilet almaları konusunda uyarıda bulundu.

Tan, taraftarları, tribünde görmek istediklerini ifade ederek, “Ligin ilk haftasında oynanan Amedspor maçında olduğu gibi bir yoğunluğa mahal vermemek adına taraftarlarımızdan biletlerini erken almalarını tavsiye ediyoruz. Pasolig kullanan taraftarlarımız bugünden biletlerini alabilirler. Maç günü bir yoğunluk yaşanmaması ve sağlıklı bir şekilde tribündeki yerlerini almaları bakımından bu son derece önemli” dedi.

11 Eylül itibaren pasoligden biletlerin satışa çıkacağını ve Çarşamba günü de kağıt bilet satışlarının başlayacağını ifade eden Haluk Tan, “Taraftarlarımız, biletlerini ne kadar erken alırlarsa maç günü yaşanabilecek yoğunluğun önüne daha rahat geçebilirler” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 14:33 | 11 Eylül 2018
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