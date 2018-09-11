Sadece Andres Iniesta oynadığında açılan bar

SKOR DIŞ HABER İspanya’daki Fuentealbilla köyü, Andres Iniesta’nın maçı olduğu günler farklı bir heyecan yaşıyor. The Sun’da yer alan habere göre Dünyaca ünlü futbolcu Andres Iniesta’nın büyükbabası Andres Lujan’ın sahibi olduğu bar, sadece Barcelona efsanesi futbol oynadığında kepenklerini açıyor. Onun dışındaki diğer günler bar açılmıyor. Andres Iniesta’nın büyüdüğü köy olan Fuentealbilla’da bar sahibi olan büyükbabası, maç günleri büyük ekran televizyonu açıyor ve insanları bara davet ediyor. Andres Iniesta’nın oynadığı maçlarda hem torununa destek veriyor hem de köy halkına ikramlarda bulunuyor.

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Andres Iniesta’nın küçüklüğü anlatan Andres Lujan, yıldız futbolcunun futbolla yatıp futbolla kalktığını söyledi. Küçüklüğünde Iniesta’yı arayanların onu daima futbol sahasında bulabileceklerini belirten Andres Lujan “Sürekli futbol oynardı. Sadece topla değil topsuz oyunları da geliştirirdi. Daha sonra da yemeğini bu barda yer, ödevlerini burada yapardı. Bu nedenle bu barın Andres Iniesta için, Andres Iniesta’nın da bu bar için önemi büyük” dedi.

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Barın her tarafına Andres Iniesta’nın fotoğraflarını asan Andres Lujan, maç seyretmeye gelenlerin torununu da desteklediğini söyledi.

Japonya’nın Vissel Kobe takımına transfer olan Andres Iniesta’yı ziyaret etmelerinin zor olduğunu söyleyen Andres Lujan “Ben ve eşim artık yaşlandık. Japonya da çok uzak… Onu ziyaret edebileceğimizi pek sanmıyorum. Ama belli de olmaz tabi… Bir bakarsınız bir gün Japonya’ya gitmişiz. Kim bilir” şeklinde konuştu.