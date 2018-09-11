Riziko Lucescu’yu kurtardı

Milli Takımımız, Lucescu'ya rağmen iyi oynamış olduğu müsabakada istediği mücadeleyi ortaya koyarak sonuca gitti. Maalesef hocamız ilk yarıda oyunu okuyamadığı ve korkak oynattığı için millilerimiz geriye düştü. Ancak hücumsal olarak yapmış olduğu doğru değişiklikler ile (Emre Akbaba ve Serdar) maçı çevirmesini bildi. Maça bakacak olursak;

1 Ofansif olarak en başarılı oyuncunuz kim diye soracak olsanız, Hakan Çalhanoğlu olduğunu rahatça görebiliriz. Eğer ofansif sistem ile oynatacaksanız Hakan'dan en üst düzeyde verim alabilirsiniz. Avrupa'nın en iyi ofansif merkez oyuncusu olan Hakan'ı sol dışa atarsanız, onu kaybedersiniz. Tıpkı Rusya maçında olduğu gibi…

2 Oyuna hâkimsiniz, sağlı ve sollu kombine ataklar yapıyorsunuz, Zeki ve Ömer ile… Güzel ortalar da geliyor, ikinci bir santrfor olmadığı için hala korkunuzdan iki ön libero ile oynuyorsunuz, yazık.

3 İyi futbolun karşılığı çok pozisyon üretmek ve gol atmaktır. Tek santrfor ile gol atamıyorsanız, çift santrfora geçmeniz gerekiyor. Ağır, hantal, takımın temposunu düşüren Mehmet Topal veya Okay'ı oynatmayıp forvete ikinci bir golcü koyarak, bu sorunu çözebilirsiniz.

4 Lucescu'nun sahaya sürdüğü ilk 11 ile uygulamaya çalıştığı sistem birbiriyle bağdaşmıyor, bütünleşmiyor ve iyi bir performans çıkmıyor. 100 maç oynansa yine sonuç değişmez. Bu oyuncularla bu sistem tutmaz. Eskiden sadece görmediğini düşünüyordum artık çok korkak olduğunu da görmeye başladık ki, Türk futbolu adına hiçbir umut vermiyor.

5 Türk futbolunda son 10 yılda yetişen Abdülkadir ve Yusuf gibi iki özel yetenek var. 70'i aşmış hocanın alternatif olarak bir Enes'i görmemesi hala Yusuf'u kulübede tutması, Abdülkadir gibi bir yeteneği takıma kazandırmaması ve bunun yanında korkak futbolla oynatmasına razı olacaksınız.

Lucescu ikinci yarıda korkak futbolu kenara bırakarak gerçeği gördü ve doğru bir kadro sahaya sürdü. Yaptığı doğru hamleler sonucu maçı kazandı. Zorunluluklar maçı kazandırdı desek doğru olacak.

Yazarın Diğer Yazıları