Rakibini öldürüyordu! Sporu bıraktığını açıkladı…

Motosiklet yarışlarında daha önce eşine rastlanmamış bir görüntü, San Marino'da koşulan Moto2 yarışında izleyenleri şaşkına çevirdi. Gözlerine inanamayan seyirciler, Stefano Manzi'nin büyük bir kaza yaşamasına neden olması muhtemel Romano Fenati'nin hareketini şaşkınlık içinde izlediler. Yarışta 225 km hızla giden Stefano Manzi, bir anda yanına yaklaşan Romano Fenati'nin hareketi ile neye uğradığını şaşırdı.

Moto2 yarışında inanılmaz olay! Rakibini neredeyse öldürüyordu San Marino'da koşulan Moto2 yarışında izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Romano Fenati, rakibi Stefano Manzi'nin neredeyse büyük bir kazaya karışmasına neden oluyordu. İlgili Haberi Oku

Önce motosikletin hakimiyetini kaybedecek gibi olan Manzi, daha sonra güçlükle toparlandı. Rakibi Manzi'nin frenine asılan Fenati, rakibinin neredeyse ölümcül olabilecek bir kaza yaşamasına neden olacaktı. Yaptığı affedilemez hareket sonrası diskalifiye edilen Fenati, ayrıca iki yarış da ceza aldı. The Marinelli takımı, Fenati’nin kontratını feshettiğini duyurdu. Romano Fenati, La Repubblica’ya yaptığı açıklamada bir daha asla yarışmayacağını söyledi.

Milli maçta rezalet! Hollanda kendi ismini yazamadı... UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile Hollanda arasında oynanan maçın öncesindeki seremoni için hazırlanan flamada Hollanda'nın adı yanlış yazıldı, Hollandalılar “Fransa'ya zaten maç başlamadan kaybettik” diyerek tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Massimo Calandri’ye konuşan İtalyan pilot, sporu bıraktığını duyurdu. Fenati, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise “Tüm spor dünyasından özür diliyorum. Bu sabah, berrak bir zihinle, keşke bu kötü bir rüya olsaydı dedim. O anları düşünüyorum da utanç verici bir hareket yaptım. Tüm eleştiriler doğru ve bana yöneltilen kırgınlığı da anlayabiliyorum. Bana inanan herkesten ve hareketimden ötürü incinen herkesten özür dilemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Dünya Şampiyonası’nda çok fazla adaletsizlik olduğunu savunan Fenati “Kendimi artık bu motosiklet dünyasına ait hissetmiyorum. Çok fazla adaletsizlik var. Bir daha asla yarışlara katılmayacağım” dedi. Yarış sırasında Manzi’nin kendisine sayısız kez saldırdığını belirten Fenati şunları söyledi:

“Kaskımı ve kıyafetimi görmek ister misiniz? Manzi’nin bana yaptığı saldırıların izleri var. Bana üç kez saldırdı ve ölmeme neden olabilirdi. Bu hareketlerini pek çok kez tekrarladı. Ben de yarışın son 500 metresine girilirken onun gibi davranmak istedim. Ona yaptığı hareketin ne kadar yanlış olduğunu göstermek istedim. Kesinlikle ona zarar verme amacım yoktu.”