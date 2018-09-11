Pierre Webo 15 yıl sonra Uruguay’a döndü

Ülkemizde Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep’in formalarını giyen golcü oyuncu Pierre Webo, Uruguay’a transfer oldu.
36 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, 15 yıl önce formasını giydiği Uruguay ekibi Nacional ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Pierre Webo, Süper Lig’de çıktığı 162 maçta 61 gole imzasını atmıştı.
Otro año más cumple mi glorioso @Nacional aquí mis felicitaciones a todos los bolsos del mundo #119AnosDeGloria!!! pic.twitter.com/TL8zBhTKzB
— Pierre Webó (@webo1509) 14 Mayıs 2018