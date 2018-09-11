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Pierre Webo 15 yıl sonra Uruguay’a döndü
Dünyadan Futbol

Pierre Webo 15 yıl sonra Uruguay’a döndü

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kamerunlu golcü Pierre Webo, 15 yıl önce formasını giydiği Uruguay ekibi Nacional ile anlaştı.

11 Eylül 2018 16:09

Ülkemizde Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep’in formalarını giyen golcü oyuncu Pierre Webo, Uruguay’a transfer oldu.

36 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, 15 yıl önce formasını giydiği Uruguay ekibi Nacional ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Pierre Webo, Süper Lig’de çıktığı 162 maçta 61 gole imzasını atmıştı.

Son güncelleme 16:09 | 11 Eylül 2018
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