Pepe’ye büyük onur!

UEFA Uluslar Ligi’nde 5. gün karşılaşmaları tamamlandı. UEFA’nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun 5. gününde 8 karşılaşma oynandı.

B Ligi 2. Grup karşılaşmasında Türkiye, Friends Arena’da İsveç’e konuk oldu. İsveç, mücadelenin ilk yarısını 35. dakikada Isaac Kiese Thelin’in golüyle 1-0 önde bitirdi. Ev sahibi takım, 49. dakikada Viktor Claesson’un attığı golle durumu 2-0 yaptı.

Milliler, 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 88 ile 90+2. dakikalarda Emre Akbaba’nın kaydettiği gollerle skor üstünlüğünü yakaladı ve 2-0 geri düştüğü mücadeleden 3-2 galip ayrılmayı başardı. Grupta ilk karşılaşmasında Rusya’ya 2-1 kaybeden Türkiye, 2. maçında İsveç’i mağlup ederek puanını 3 yaptı.

D Ligi 3. Grup maçında Faroe Adaları’nı 2-0 yenen Kosova, resmi müsabakalardaki ilk galibiyetini aldı.

Portekiz, Çizme’yi aştı

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Pepe ise İtalya’yı 1-0 mağlup ettikleri A Ligi 3. Grup karşılaşmasında milli takımı adına 100. maçına çıktı. Mücadelede Portekiz’e galibiyeti getiren gol 48. dakikada Bruma’nın asistinde Andre Silva’dan geldi.

UEFA Uluslar Ligi’nin 5. gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup: Portekiz-İtalya: 1-0

B Ligi

2. Grup: İsveç-Türkiye: 2-3