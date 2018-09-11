Milli maçta rezalet! Hollanda kendi ismini yazamadı…

Milliyet gazetesinin haberine göre, Fransa ile Hollanda arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde yazım skandalı yaşandı. Horozların 2-1 kazandığı ve konuk ekibin tek golünü Ryan Babel'in attığı karşılaşma başlamadan yapılan seremonide, Hollanda Milli Takımı takım halinde poz verirken, günün anısına oluşturulan flamayı tuttu.

Ancak bu flamada ülkenin adının yanlış yazıldığı ortaya çıktı. Kendi dilinde ‘Nederland' olan isim flamanın üzerine ‘Nederalnd' şeklinde işlendi. Hollanda Futbol Federasyonu'n yapılan hatayla ilgili tepki gösterildi.

Hollandalı futbolseverler ‘Zaten daha maça çıkmadan önce kaybettik' diyerek kendi ülkesinin ismini doğru yazamayan yetkililere çıkıştı.

Fransa Hollanda maçında Ryan Babel tepkisi UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Fransa-Hollanda maçında Ryan Babel'e yapılan bir müdahale, Beşiktaş taraftarının yüreklerini ağızlarına getirdi. Hollanda basınında da gündem olan faul sonrası verilen sarı kart tartışmalara neden oldu. İlgili Haberi Oku