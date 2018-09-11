Mehmet Demirkol: Emre Belözoğlu da böyleydi…

Mehmet Demirkol, Milli takımın zaferini değerlendirirken, Burak Yılmaz için de tartışılacak sözler sarfetti… İşte o açıklamalar…

‘LUCESCU’YU ÖVMEK LAZIM’

– Şahane ve destan demek, A Milli Takımı için çok erken. Skordan bağımsız tutamayız. 2008'deki Çek Cumhuriyeti maçında oyun bu kadar iyi değildi. Skor çok iyiydi. Gaza basmıştık. Dün akşam oyun iyiydi. Lucescu'nun teknik direktörlüğü vardı. Burada öncelikle teknik direktör Lucescu'yu övmek lazım.

‘İLK 25 DAKİKADA GOLÜ BULMALIYDIK’

– Sürprizimiz olacak demişti. İlk 25 dakikayı görsem ve geri kalanını izlemesem yine söylerim bunu. Elbette eksikler var. Bunlar giderilir. Savunmada da hücumda da bazı problemler vardı. İlk 25 dakikada golü bulmalıydık. Galiba 8 ofsayt vardı, o olmasa daha iyi olabilirdi.

‘İŞİN PSİKOLOJİK TARAFI VAR’

– 25 dakika baskılı ve tempolu oyundan sonra dinlenmeye ihtiyaç var. İşin tabi psikolojik tarafı var. Takım oyunu iyi açıyor. İsveç'in genel durumuyla da alakalıdır bu. Burada oynayacağın maçta bunları çok iyi yapamayabilirsin. Onların deplasman düşüncesiyle oynadığı maçta dünkü oyunun aynısını sergileyemeyebilirsin.

‘MEHMET TOPAL’SIZLIĞI GÖZE ALAMADI’

– İsveç, Almanya maçında oyun merkezini nereye taşıdı? Bizim zaaflarımızı kullanmak istediler. Ama biz bundan yararlandık. 25.dakikada kadarki psikolojik durum var. Birinci bölgede bazı problemlerimiz var. Bu takımın temel yapısı tamamlandığında Okay – Oğuzhan olabilir o bölgede. Biz oyunun boyunu zaman zaman kaçıracağız diye Mehmet Topal'ı oraya koydu. Anlık skoru yok sayarak değerlendiremezsin. İki maçta da yenik durumdaydık. Rakip zaten skoru korumak istiyordu. Mehmet Topal'sız başlamayı Lucescu göze alamadı. Ama final planı bu değil. Takım oturduktan sonra Mehmet Topal orada olmayabilir. Ömer Bayram'ın defansif duruşu çok kuvvetli değil. Savunma sağlamlığı da henüz bence yok. Çağlar, Kaan ve Zeki için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Topal'ın oynamasının birinci sebebi; Lucescu'nun oyunun mesafesinin açılacağını düşünmesi. Fakat; Lucescu'nun finaldeki planı bu değil.

‘EMRE İÇİN DE AYNI ŞEYLERİ SÖYLEMİŞTİM’

– Oğuzhan'a mecburuz biz. Ne zaman iyi oynuyor, biz de iyi oynuyoruz. Oğuzhan biraz kıpırdadı, biz Avrupa Şampiyonası'na gittik. Maç için de aynı şey geçerli. Oğuzhan ne zaman iyi oynamıyor, takım da kötüleşiyor. Oğuzhan'dan beklentimiz liderliği alması. Emre Belözoğlu da böyleydi. Emre ile aramda problemler çıkmıştı. “Emre çok sık sakatlanıyor. Ama ona güvenerek bunu yapamayız. Onsuz bir milli takım düşünmeliyiz” demiştim. Ona sinirlenmişti. Şimdi kendisi de aynı şeyleri söylüyor.

‘DİREKT MEYDAN OKUYOR’

– Emre Akbaba, önde oynadığı zaman ilginç bir cesareti var. Direkt meydan okuyor. Galatasaray'daki ilk maçında da serbest vuruş oldu, çaprazdan vurdu. Galatasaray formasını ilk kez giyiyorsun ama cesaretlisin. Kolay iş değil. 8 numaraya geçerse sıradanlaşıyor. Kendisi de söylemişti. Alanyaspor maçı sonrası da söylemişti. Trabzonspor maçında ise ortaya geçince sahanın en kötülerinden biri oldu. Oyuncuların tercihleri de önemlidir. Oğuzhan da bazen kafa karıştırıyor. Pozisyonunu bileceksin, yapabileceğini yapamayacağını bileceksin.

‘BURAK İŞİ SADECE ÖDEME İLE ALAKALI OLAMAZ’

– Eğer 3 gün gecikme sebebiyle Burak Yılmaz gibi bir oyuncu başvuru yapıyorsa, bu sadece ödeme ile alakalı olamaz. Bu transferler alakalı olabilir, başka şeyler olabilir. Nerede çalışırsan çalış, 3 gün maaşın gecikti diye böyle bir başvuru yapmazsın. 2 yıl boyunca hiç yatmamıştır, sana bir tarih verilmiştir, yatırmazlar başvurursun. Ben alacağının peşine düşen adama kızmam. Senin milyon Euro paran vardır ama para görecelidir. Her iki tarafın da haklı olduğu noktalar vardır. Burak ya da menajerlerinin de açıklamasını beklemek gerek.