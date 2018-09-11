SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye’yi yasa boğan olaya ilişkin Valilikten bir garip açıklama
Marcelo’ya 4 ay hapis ve 750 bin Euro para cezası!
İspanya La Liga

Marcelo’ya 4 ay hapis ve 750 bin Euro para cezası!

Real Madrid'in yıldızı Marcelo, vergi sahteciliği nedeniyle 4 ay hapis cezasını kabul etti ve 750 bin Euro ödeyeceği anlaşmayı onayladı.

11 Eylül 2018 17:38

Daha önce Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho ve Alexis Sanchez gibi isimlerin de vergi sahteciliği nedeniyle para cezaları aldığı konuşulurken, Madrid savcısından alınan bilgisi göre oyuncunun imaj haklarından kazandığı parayı vergilendirmediği anlaşıldı. Marcelo’nun Uruguay’da ‘Birsen Trade SA” isimli bir şirket açtığı ve bunun üzerinden imaj hakları gelirlerini aldığı belirtildi.

Sporx’te yer alan habere göre; 2013’ten beri süren davada Marcelo, savcının iddialarını kabul ederken kazandığı paranın yüzde 40’ını İspanya devletine ödemeyi kabul etti. 750 bin Euro’nun dışında 4 ay hapis cezası da verildi.

Anlaşma derhal yürürlüğe girerken, 4 ay hapis cezası nedeniyle Marcelo cezaevine girmeyecek. İspanya’da 2 yıldan aşağı hapis cezalarında ve ilk suçta hapis cezası uygulanmıyor.

Son güncelleme 17:38 | 11 Eylül 2018
marcelo Real Madrid
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor