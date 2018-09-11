Marcelo’ya 4 ay hapis ve 750 bin Euro para cezası!

Daha önce Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho ve Alexis Sanchez gibi isimlerin de vergi sahteciliği nedeniyle para cezaları aldığı konuşulurken, Madrid savcısından alınan bilgisi göre oyuncunun imaj haklarından kazandığı parayı vergilendirmediği anlaşıldı. Marcelo’nun Uruguay’da ‘Birsen Trade SA” isimli bir şirket açtığı ve bunun üzerinden imaj hakları gelirlerini aldığı belirtildi.

Sporx’te yer alan habere göre; 2013’ten beri süren davada Marcelo, savcının iddialarını kabul ederken kazandığı paranın yüzde 40’ını İspanya devletine ödemeyi kabul etti. 750 bin Euro’nun dışında 4 ay hapis cezası da verildi.

Anlaşma derhal yürürlüğe girerken, 4 ay hapis cezası nedeniyle Marcelo cezaevine girmeyecek. İspanya’da 2 yıldan aşağı hapis cezalarında ve ilk suçta hapis cezası uygulanmıyor.