Lucescu: Trabzon’a 4-0 yenildikleri maça baksaydım almazdım

İsveç’i 3-2 yendiğimiz maçtan sonra açıklamalarda bulunan Mircea Lucescu, Rusya karşılaşmasının devamı niteliğinde bir maç oynadıklarını ifade etti.

Sonuçtan memnun olduğunu söyleyen Lucescu, “Sonuçtan çok memnunum ama bu ekip sonunda arkadaşlıklarını, dostluklarını, birlikte oynamayı sahaya yansıttı. Rusya maçı, Tunus maçı, İran maçı, bu maçların hepsinde iyi oynadık aslında” dedi.

Bu zaferin devamının gelmesi gerektiğini ifade eden Rumen teknik adam, “Zafer önemli, biz maçı kazanmaya gidiyoruz ama oyun açısından Rusya’dan daha iyiyiz. Oyuncularımızın yaşını topladığımızda, İsveç’ten de 40 yaş daha küçüğüz. Bu bizim ekibimizin, geleceğin takımı olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Lucescu, Emre Akbaba’yı sonradan oyuna alması ile ilgili gelen soru üzerine;

”Ne zaman oynamaları gerektiğini kimse benden iyi bilemez. Diğerleri gibi düşünseydim, Trabzon’a 4-0 yenildikleri maça bakıp, hiç almazdım. Bunu konuşmaya gerek yok” diye konuştu.

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