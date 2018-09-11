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Janne Andersson: ‘Türkiye bizden daha hazır ve istekliydi’
Milli Takımlar

Janne Andersson: ‘Türkiye bizden daha hazır ve istekliydi’

İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, "Türkiye bizden daha hazır ve istekliydi." dedi.

11 Eylül 2018 09:56

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçında sahasında Türkiye’ye 3-2 yenilen İsveç’in Teknik Direktörü Janne Andersson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İsveçli çalıştırıcı, “Aslında evimizde başarılı bir sonuç almak isterdik. Türkiye bizden daha hazır ve istekliydi. Türkiye 1. dakikadan itibaren çok hırslı ve baskılı başladı ve isteğini aldı.” değerlendirmesini yaptı.

Andersson, 2-0 öne geçtiklerinde 3. golü de atıp büyük bir avantaj elde edebileceklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.  Bu süreçte yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini anlatan Andersson, “Türkler yakaladıkları pozisyonları affetmedi. Biz Dünya Kupası’na gittiğimiz için çok yorgunduk. Türkler kupada oynamadığı için daha hazır ve dinçti.” diye konuştu.

11 Eylül 2018 Lucescu: Trabzon`a 4-0 yenildikleri maça baksaydım almazdım A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsveç'i 3-2 mağlup ettiğimiz karşılaşmanın ardından kısa bir açıklamada bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:56 | 11 Eylül 2018
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